Туристов на Кубе напугали ураганом, комарами и португальскими корабликами

«Комаров бояться – на Кубу не ездить. Ураган – не конец света, а только начало». Российские туристы, отдыхающие в Варадеро, с юмором реагируют на свежие предупреждения российского посольства. Последнее по счету – об опасности заражения лихорадками денге, чинкунгунья и оропуш – мол, по данным кубинского Минздрава, нужно быть начеку, потому что начался сезонный рост заболеваний. Разносчиками этой гадости как раз и являются комары.

Впрочем, с юмором относятся не все, некоторые туристы и их родственники всерьез тревожатся.

«У меня сейчас в Варадеро родители отдыхают, сутки не выходят на связь. Я уже и за ураганом слежу, а тут еще и эта лихорадка», – пишут в чате, посвященном отдыху на Кубе.

Пока для паники оснований нет. По словам страховщиков, ситуация и с комарами, и с заболеваниями стабильная.

«За последние 2 недели обращений с жалобами на укусы комаров и осложнения в результате укусов не поступало», – прокомментировала TourDom.ru директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева. «Ничего подобного не зафиксировано», – подтвердил гендиректор Объединенной страховой группы UIG Андрей Сергеев.

Дипломаты в свою очередь призывают туристов соблюдать меры безопасности, тогда риск подхватить заразу будет минимальным: «Не находиться рядом со стоячей пресной водой, использовать антимоскитные средства, носить закрытую одежду ранним утром и вечером».

Еще одна напасть, которая скоро накроет кубинский берег – нашествие португальских корабликов. Эти ядовитые медузы с очень длинными щупальцами способны доставить множество проблем туристам, ожоги довольно болезненны. Сезон корабликов, по словам тех, кто часто бывает на Кубе, начинается в декабре и продолжается вплоть до апреля.

Но есть и хорошая новость – с медузами можно столкнуться далеко не всегда, а, как правило, во время шторма или после. А, кроме того, пляжи от медуз регулярно убирают.

«Если была бы какая-то серьезная опасность от корабликов, канадцы не летали бы на Кубу зимой пачками», – отмечает один из туристов.

Добавим, что иногда Physalia physalis (так эти медузы называются официально) действительно способны доставлять серьезные проблемы. Например, в 2016 году на Пхукете их «высадилось» так много, что пришлось закрывать пляжи.

Ранее мы написали, что в эти дни над Карибами бушует тропический шторм «Мелисса». В Посольстве России в Гаване напомнили российским туристам о необходимости соблюдать рекомендации местных властей. По последним данным, оснований для паники пока нет. Шторм, вероятно, пройдет в стороне от популярных у россиян курортов.