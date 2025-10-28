Потерянный багаж туристов смогут искать при помощи нейросетей

Туристы, летающие рейсами Turkish Airlines, продолжают переживать по поводу возможного возвращения домой в Россию без багажа. В чатах, посвященных турецкому флагману, по-прежнему можно встретить вопросы:

© tourdom.ru

«Летим в октябре в Анталью и обратно. Как там обстановка с доставкой чемоданов?»

Возможно, этих туристов могут чуть-чуть успокоить новости из Внуково, где продолжают модернизировать процесс поиска багажа. Там начали тестировать новую отечественную систему для автоматизированной обработки потерянного багажа. Система использует технологии искусственного интеллекта, чтобы самостоятельно опознавать прилетевший без пассажира чемодан и оптимизировать и ускорить процесс. Определяет размеры, форму, цвет, наличие повреждений, бирок и вносит в систему розыска. Ранее это приходилось делать вручную.

Справедливости ради в этом месяце инцидентов с багажом у Turkish Airlines было немного. По рейсу из Антальи и Бодрума. Сложнее всего было отдыхающим, возвращавшимся из Даламана, – тут проблемы были трижды.

Ранее TourDom.ru писал, что во Внуково внедрили онлайн-заявки для розыска багажа, но пассажирам, летающим в Турцию, это не поможет.