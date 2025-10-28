Korean Air рассказала о планах по запуску рейсов в Россию

Крупнейший перевозчик Южной Кореи Korean Air готов вернуться к обсуждению возобновления полетов в Россию, но когда позволят внешние условия. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В представительстве отметили, что вопрос о сотрудничестве будет проработан после «стабилизации ситуации». Таким образом авиакомпания отреагировала на просьбу прокомментировать заявления российских властей, которые анонсировали работу по восстановлению прямого сообщения между двумя странами.

Ранее, 27 октября, глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что данный вопрос находится в стадии рассмотрения. В понедельник «Известия» со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко также написали, что нацперы двух государств уже поддерживают контакты по этой теме.

До начала СВО Korean Air выполняла регулярные полеты в Москву, Санкт-Петербург и Владивосток. Российская сторона неоднократно подчеркивала важность восстановления воздушного сообщения для развития культурных и гуманитарных связей с Республикой Корея, о чем, в частности, заявлял советник-посланник России в Сеуле Дмитрий Кулькин.