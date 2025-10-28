Для туристов на Шри-Ланке придумали новую страшилку

На пляжах Шри-Ланки отдыхающим якобы приходится «сражаться» за шезлонги со змеями: новую страшилку для туристов выпустил телеграм-канал Shot.

Двухметровые рептилии, по версии канала, свободно проникают на территорию отелей, а персонал не обращает на них внимания. В подтверждение было опубликовано видео, где змея заползает на свободный лежак рядом с загорающей туристкой.

«На видео, скорее всего, большеглазый полоз – крупная неядовитая змея, – предположил Андрей Затока, хранитель зоодома “Кобры-мобры” музея “Этномир”.

Он пояснил, что на Шри-Ланке обитает множество рептилий, включая питонов, кобр, крайтов и других. Среди них есть и ядовитые, такие как индийская кобра, крайты, и гадюковые, а также условно-ядовитые бойги.

Появление змей на территории зависит от местности: открытых пространств пресмыкающиеся обычно избегают и пересекают их без задержки, отметил эксперт. Если же змею застали врасплох, она может спрятаться, например, под лежак. Туристам стоит быть готовыми к такой встрече и сохранять спокойствие. «Для безопасности достаточно не провоцировать рептилий, не хватать их руками, не пытаться поймать или убить».

В туркомпаниях редакции TourDom.ru подтвердили, что змеи действительно могут появляться на пляжах Шри-Ланки, поэтому туристов стоит заранее предупреждать о разнообразной фауне тропического острова.

При этом в туроператоре «Интурист» заявили, что какой бы то ни было массовой проблемы, а также жалоб от туристов на рептилий в отелях в этом году не наблюдается. Как и прежде, змеи могут иногда выползать из джунглей к морю. В случае обнаружения такого экземпляра отдыхающим советуют обратиться к сотрудникам гостиницы: «те знают, как обращаться с непрошеным гостем, и быстро его прогонят».

