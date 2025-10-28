На Бали туристы игнорировали туристический налог

На Бали недосчитались 33 млн долларов туристического налога: по итогам 9 месяцев власти надеялись получить более 858 млрд индонезийских рупий (52 млн долларов), но собрали только 309 млрд (18,6 млн долларов). Оказалось, что необходимую плату внесли только 36% из 5,5 млн туристов, посетивших остров. Впрочем, это уже достижение – по итогам 2024 года этот показатель равнялся 32%.

Добиться повышения удалось за счет привлечения к процессу сбора туроператоров, отельеров, а также администрации парков и достопримечательностей – они просят клиентов и посетителей показать QR-код, подтверждающий оплату налога, и, если его нет, предлагают внести деньги на месте (сделать это можно только картой, наличные не принимаются). «Помощникам» остается 3% от собранных сумм. Правда, пока в процесс включилось только около 100 участников, так что основной поток туристов остается неохваченным.

«Когда же власти догадаются, что проверять уплату туристического сбора надо в аэропорту на пограничном контроле или включить в стоимость визы?» – недоумевают российские путешественники.

Многие из них отмечают, что они бы рады заплатить налог, тем более что он составляет всего около 9 долларов, но просто не знают, как это сделать:

«Вот хоть убейте – не нашла в аэропорту, где стойка для оплаты. Спрашивала и на паспортом контроле, и у других сотрудников – все говорят: “Ну идите туда, внутрь…” Так и не объяснили куда», – рассказала одна из россиянок, приехавшая на остров пару недель назад.

«Мы прилетели, подошли к стойке, оплатили визу, прошли через электронные ворота, показали код в приложении All Indonesia, подтверждающий заполнение карты прибытия, и все. Мы даже переспросили у девушки, все ли необходимое сделали. Она сказала: больше ничего не нужно. Про налог ни слова. Мы только в отеле вспомнили, что не заплатили», – поделилась своим опытом другая.

Некоторые игнорируют турсбор сознательно, потому что за это пока никого не наказали и повторный въезд никому не запрещали: «Не слышали, чтобы кому-то что-то было за неуплату». «Вернуться – вообще без проблем: никто ничего не спрашивает», – говорят они.

А кто-то заявляет, что в принципе не может найти информацию о налоге:

«А они пробовали рассказать туристом об этом сборе? Я о нем слышу исключительно в российских соцсетях. Больше нигде. Он вообще реально существует?»

В Департаменте туризма Бали признают, что система, введенная полтора года назад, до сих пор работает не идеально. Но власти уже приняли решение включить оплату налога в процесс получения электронной визы. Теперь вопрос завис на этапе технической реализации.

