Между Россией и Вьетнамом собрались проложить железную дорогу

Между Россией и Вьетнамом могут проложить железную дорогу через Китайскую Народную Республику (КНР) и Монголию. О проработке этого вопроса сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Малайзии, передает ТАСС.

«Все это работает на то, чтобы улучшить связанность наших двух стран», — отметил российский вице-премьер.

По его словам, параллельно ведется работа по улучшению связей между портами российского Дальнего Востока и Вьетнама, чтобы установить более эффективные контакты между странами.

Оверчук добавил, что в сфере энергетики сотрудничество Москвы и Ханоя остается на прежнем уровне.

Ранее газета The New York Times (NYT) написала, что Вьетнам якобы тайно сделал крупную закупку вооружений у России. Также утверждается, что Ханой начал переговоры с Московй о новых поставках, а с приходом к власти в США Дональда Трампа этот процесс ускорился.