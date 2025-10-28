Череда жутких случаев с туристами из РФ: что происходит на Пхукете

Уже несколько россиян погибли в Таиланде. Как сообщает «Царьград», трагическая череда несчастных случаев всколыхнула российскую общественность.

Смерть на отдыхе

Первый трагический инцидент произошел 1 октября. 58-летний владелец судоходной компании Владимир Немцев отмечал свой день рождения в престижном отеле с видом на бухту Чалонг-Бэй, а утром следующего дня его нашли мертвым в бассейне.

Супруга погибшего в этот момент спала в номере. Обнаружившая тело горничная разбудила женщину, после чего они совместно извлекли тело предпринимателя из воды и вызвали полицию. Правоохранители не выявили признаков насильственной смерти, из-за чего они выдвинули версию о несчастном случае.

В тот же день, 1 октября, произошла другая трагедия с туристом из России — 48-летний кемеровчанин, впервые отдыхавший без супруги, пропал сразу после заселения в отель «Няй-Янг Бич Хотел». Мужчина успел отправить жене видео из номера, после чего сказал, что собирается купаться и пропал.

4 октября тело мужчины опознали в местном морге. Оказалось, что россиянин умер еще 1 октября — его тело нашли без сознания на пляже у отеля. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно.

32-летняя Дарья из Хабаровского края погибла, когда ныряла на глубину. Молодая мать, работавшая в военной прокуратуре, хотела рассмотреть морских обитателей, однако в один момент ее унесло сильное течение. Тело извлекли спасатели.

18 октября на популярном пляже Карон произошел еще один несчастный случай — с 56-летним предпринимателем из Обнинска. Мужчина прибыл на остров с семьей и в первый день пошел купаться. Примерно спустя 30 минут нахождения в воде мужчина начал тонуть. Спасатели оперативно достали его из воды, но к моменту прибытия медиков он уже не дышал. Турист скончался в больнице.

Отметим, что известные люди тоже находятся под угрозой. Так, летом 2025 года на пляже Банг Тао погибла российская бодибилдер Юлия Роднина. Во время купания женщина попала в обратное течение, которое начало уносить ее от берега на глубину. В результате спортсменка захлебнулась. За ее жизнь боролись сутки, но 12 июня врачи констатировали смерть.

Невидимая опасность

С 2025 года в одном только Таиланде погибли больше 15 россиян. Туристы, которые приезжают за отдыхом, не всегда видят суровую реальность за идеальной картинкой — коварство моря, которое опасно даже для опытных пловцов. Эксперты отмечают, что главную опасность представляют обратные течения или тягуны, которые не видны с берега и могут за секунды унести человека на сотни метров.

Тягун представляет собой мощный поток воды, направленный от берега вглубь моря. Явление возникает при устойчивых ветрах в сторону суши — воздушные массы нагоняют воду к берегу, которая потом с большой силой возвращается. Оказаться в зоне действия тягуна можно даже на небольшой глубине.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин отмечает, что если человек попал в тягун, то для спасения нужно плыть вдоль берега, пока течение не станет слабее. Только тогда можно пытаться добираться до суши.

«Если сил плыть дальше нет, то главное — не паниковать. Нужно стабилизировать дыхание, подтянуть ноги к груди и принять так называемую позицию поплавка, чтобы передохнуть. Еще можно попытаться привлечь внимание, например, размахивая руками. Но делать это нужно осторожно, не тратя слишком много энергии», — рассказал Щетинин.

Усугубляет ситуацию человеческая беспечность — купание в нетрезвом состоянии, ночные заплывы в одиночку и переоценка собственных сил. Даже крепкое здоровье не гарантирует безопасности, ведь перепады температур между жарким песком и водой серьезно нагружают сердечно-сосудистую систему.