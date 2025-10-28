«С завистью смотрим на Таиланд»: дипломаты хотят еще больше рейсов на Бали

Российские посольство в Индонезии готово оказать содействие авиакомпаниям, планирующим запустить рейсы на Бали. Такое заявление сделал глава дипломатической миссии в Джакарте Сергей Толченов.

На сегодняшний день воздушное сообщение между двумя странами, возобновленное в 2024 году, обеспечивает исключительно «Аэрофлот», выполняющий три рейса в неделю. Дипломат признался, что с некоторой «завистью» наблюдает за Таиландом, куда российские лайнеры летают из разных регионов.

«Если кто-то еще, кроме "Аэрофлота", будет готов к таким маршрутам, то мы, имею в виду посольство, будем готовы оказать необходимое содействие», – подчеркнул Толченов.

При этом он выразил уверенность, что уже в ближайшее время ситуация может улучшиться. В зимний сезон, традиционно пользующийся повышенным спросом у туристов, «Аэрофлот» может нарастить количество рейсов до четырех и более в неделю на направлении Москва – Бали.

Что касается безвизового режима, то его введение – вопрос обозримого будущего, однако конкретных переговоров на эту тему пока не ведется. Сергей Толченов пояснил, что для отмены виз требуется подписание отдельного межправительственного соглашения, которое сейчас не готовится.

В настоящее же время на повестке дня находится соглашение об упрощении визовых формальностей. Его реализация позволит сократить пакет необходимых документов и ускорить процедуру оформления виз для владельцев обычных заграничных паспортов.