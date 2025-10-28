Росавиация рассказала о новых рейсах в Египет

Россия и Египет продолжают наращивать темпы авиаперевозок, улучшать их качество и расширять географию рейсов. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках встречи с послом арабской республики в Москве Хамди Мохамедом.

В частности, при поддержке экспертов Федерального агентства воздушного транспорта авиакомпании AlMasria удалось полностью нормализовать расписание полетов, где ранее фиксировались существенные сбои.

Кроме того, активно рассматривается и расширение маршрутной сети за счет курортов Средиземноморья – Александрии и Эль-Аламейна, при этом особое внимание уделяется вопросам авиабезопасности в египетских аэропортах.

В рамках зимнего сезона полеты в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх осуществляют шесть российских авиакомпаний по 19 маршрутам с общей частотой 76 рейсов в неделю. Египетским перевозчикам, в свою очередь, доступны направления в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Калининград, Екатеринбург, Сочи, Самару, Уфу, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Тюмень и Челябинск.

Как подчеркнул в завершение встречи Хамди Мохамед, поток путешественников из России является значимым не только для экономики Египта, но и для укрепления гуманитарных связей. Он заверил, что все возникающие вопросы, касающиеся безопасности и регулярности авиаперевозок, будут находиться на постоянном контроле.