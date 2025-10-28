Посетившие турецкий пляж туристы пожаловались, что не могли встать с кровати

Российские туристы, посетившие пляж Клеопатра в Турции, заявили, что столкнулись с симптомами отравления в последующие сутки, утверждает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Россияне сказали, что у них повышалась температура и появлялась тошнота, а слабость мешала встать с кровати.

Туристы считают, что причиной стал выброс отходов в море, о котором заявляли дайверы. Утверждается, что уровень загрязнения моря в тысячу раз превышает норму, но власти Турции опровергают соответствующие утверждения.