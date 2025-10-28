Туристам подсказали самый быстрый способ добраться из России в Европу

Самый быстрый способ добраться из России в Европу — выбрать Air Serbia, однако цена будет сильно завышена, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.

Авиакомпания Air Serbia выполняет прямые рейсы из России в Европу, однако такой способ перемещения является одним и самых дорогих, поэтому лучше отдать предпочтение Турции, Алжиру или Марокко в качестве хаба для пересадки, сказал в эфире НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«К сожалению, сегодня путь россиян в любую европейскую страну является задачкой со звездочкой. Даже если речь идет о любимой российскими туристами Греции. У нас одна компания, которая летает в Европу, — Air Serbia. Она, мне кажется, за последние годы получила рекордные бюджеты — больше, чем за всю историю своего существования. Так случилось, потому что это самый короткий способ добраться в любую европейскую страну. Однако это также один из самых дорогих способов. Они пользуются своей уникальностью. Наиболее простые варианты отправиться в Европу — через Турцию, Алжир или Марокко. У нас есть прямые рейсы Royal Air Maroc и Air Algerie. Через Марокко, думаю, даже быстрее, тем более, что у нас отсутствует виза как таковая. Стамбульский же аэропорт уже приобрел статус пересадочного хаба для россиян», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, что дешевле всего улететь в Евросоюз можно из Еревана, Тбилиси и Кутаиси, этой возможностью пользуются многие россияне, добираясь в соседние страны на автомобилях. В этом случае билеты, например, в Париж и обратно обойдутся всего в 15 тысяч рублей.