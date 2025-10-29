В связи с объявленным в Таиланде трауром по скончавшейся 24 октября королеве-матери Сирикит официальные власти страны призвали иностранных туристов соблюдать сдержанность в поведении и одежде. Как сообщает Управление по туризму (ТАТ), строгих ограничений для гостей страны не вводится, однако от них ожидают уважительного отношения к чувствам местного населения.

В частности, все туристические объекты, транспортная инфраструктура, заведения общепита и торговые точки продолжают работать в стандартном режиме. При этом туристов просят проявлять особую тактичность при посещении храмов, правительственных учреждений и объектов, относящихся к королевскому двору.

В рамках траурных мероприятий с 26 октября по 8 ноября 2025 года будет временно закрыт для посетителей Большой королевский дворец и Храм Изумрудного Будды. Традиционный праздник Лой Кратхонг в этом году пройдет в запланированные сроки, однако его проведение будет более скромным, а конкурсы красоты в ряде провинций отменены.

Таиландские интернет-ресурсы распространяют дополнительные рекомендации для туристов, призывая воздержаться от шумных развлечений и проявлять осмотрительность в социальных сетях. Напоминается, что критика монархии или неуважительные высказывания в адрес королевской семьи могут привести к уголовной ответственности с лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

Официальный траур продлится месяц, до конца ноября. Именно в это время и будут действовать основные рекомендации для иностранных гостей.