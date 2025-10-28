Раскрыто, где туристов чаще всего опаивают усыпляющим коктейлем и грабят

Так называемый коктейль Goodnight, Cinderella («Спокойной ночи, Золушка») — популярный инструмент преступников в курортных странах. Напиток с сильным седативным эффектом используют, чтобы усыпить и ограбить туристов, сообщает «Лента.ру».

Сам коктейль не имеет точного рецепта — в разных странах в него добавляют разные препараты, но почти всегда используют вещества с гамма-гидроксибутиратом (ГГБ) или «Рогипнолом». Эти препараты вызывают расслабление, потерю контроля и кратковременную амнезию. В России их продажа запрещена.

Преступницы чаще действуют в барах и клубах: подмешивают наркотик в напиток или наносят его на кожу, чтобы вещество попало в организм при контакте. Пострадавшие часто теряют память и не могут рассказать полиции, что произошло.

Чаще всего такие случаи происходят в Бразилии, особенно в Рио-де-Жанейро, где туристов травят прямо на пляжах и в ночных клубах. Похожие схемы замечены и в Польше, где клиентов стрип-клубов опаивают и выставляют завышенные счета, а также в ОАЭ, где жертв приглашают на «вечеринки» на яхтах, а затем вымогают деньги и угрожают арестом.

Один из пострадавших — британец, отдыхавший в Рио. Он познакомился с женщиной, которая во время близости нанесла наркотик себе на кожу. Мужчина потерял сознание, а очнувшись, обнаружил, что его обокрали. В полиции над ним лишь посмеялись, объяснив, что препарат попал в организм при контакте.

В августе 2024 года в Рио трое проституток — Аманда Делока, Майара да Силва и Райан де Оливейра — опоили двух британских туристов и ограбили их на 215 тысяч рублей. Женщин позже объявили в розыск.

Не менее изощрённо действовала 49-летняя Утай Нантакхан по прозвищу Эми из Таиланда. Представляясь жертвой кражи, она обманывала японских туристов, вымогая у них деньги и подарки. С 2011 по 2024 год Эми успела обмануть более 70 мужчин на сумму 26 миллионов бат (около 67 миллионов рублей), пока её не задержали в Бангкоке.

Эксперты советуют туристам не принимать напитки от незнакомцев и не оставлять свой бокал без присмотра — особенно в ночных заведениях и курортных зонах.