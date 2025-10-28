В каких странах туристам грозит «Сон Золушки»

Goodnight, Cinderella или «Спокойной ночи, Золушка» — это название популярного коктейля, который имеет сильный седативный эффект. Его используют воровки или проститутки в популярных курортных странах, чтобы опоить своих жертв и ограбить их. Чаще всего в ловушку попадают доверчивые туристы, которые легко соглашаются на знакомство с красивой женщиной во время отпуска. В каких странах мужчинам опаснее всего терять бдительность и что за схемы применяют преступницы — в материале «Ленты.ру».

Goodnight, tourist

Название «Спокойной ночи, Золушка» относится чаще конкретно к мошеннической схеме, а не к коктейлю, потому что сам напиток не имеет конкретной формулы. В каждой стране его готовят по-разному, однако в состав всегда входят сильные седативные вроде «Рагипнола» и других препаратов, в состав которых входит гамма-гидроксибутират (ГГБ). Это сильнодействующее вещество, которое в больших дозах вызывает расслабление и чувство эйфории. В России лекарства с ГГБ не продаются, поскольку они опасны.

Злоумышленники подмешивают седативное в напитки отдыхающим в барах или клубах, а затем обворовывают их и бросают трезветь. В некоторых случаях преступницы наносят наркотики на свою кожу, чтобы при интимном контакте они попали на слизистые жертвы. Более того, от ГГБ пострадавшие часто теряют память и даже не могут заявить на преступниц в полицию и дать показания.

В каких странах мужчинам грозит «Сон Золушки»

Чаще всего подобные преступления происходят в Рио-де-Жанейро, Бразилия, однако другие популярные курортные страны тоже становятся опасны для туристов. Обычно это касается направлений с большим туристическим потоком, но наткнуться на коварный коктейль можно даже в Польше — в местных стрип-клубах иностранных туристов опаивают, а затем выставляют счет в баре в два раза больше, чем положено.

«После выхода из заведения меня вырвало прямо на тротуар. Мне было очень-очень плохо. Я не мог встать до обеда. Никогда в жизни я себя так не чувствовал», — рассказал о действии коктейля отдыхавший в Польше Джон Девералл из Новой Зеландии. В ночном клубе он оставил около 5 тысяч долларов (400 тысяч рублей) за ночь. Его друзья после той ночи тоже жаловались на плохое самочувствие и провалы в памяти.

Аналогичные преступления совершаются и в ОАЭ — в Дубае туристам подмешивают седативный препарат, приглашают на вечеринку на яхте, а потом выставляют огромные счета и арестовывают за распитие спиртных напитков.

«Я рассказал обо всем в полиции, а они начали смеяться»

27-летний житель Суиндона, Великобритания, попался на удочку с коктейлем в Бразилии. Он познакомился с красивой женщиной и отправился с ней в свой роскошный отель. Во время секса партнерша попросила его облизать ее соски, на которые она заведомо нанесла наркотик.

Она мне очень понравилась, и я подчинился, но через несколько мгновений я почувствовал сильное головокружение и дезориентацию. Комната закружилась, а она просто смотрела на меня. Должно быть, вскоре после этого я потерял сознание. Я не приходил в себя несколько часов пострадавший в Бразилии британец

Очнувшись, мужчина был дезориентирован и даже не мог стоять на ногах. Он мучился от сильной головной боли и тошноты. Вскоре турист понял, что новая знакомая исчезла вместе с его телефоном, часами и небольшой суммой денег — большая часть наличных была в сейфе.

Я сообщил обо всем полиции, а они начали надо мной смеяться. Они явно не восприняли проблему всерьез и сочли ее забавной пострадавший в Бразилии британец

Однако именно полицейские объяснили британцу, что наркотик попал в его организм во время секса. Спустя сутки туристу предстояло вернуться на родину, поэтому он не стал беспокоиться о дальнейшем расследовании. При этом, вернувшись домой, пострадавший не смог признаться родным в случившемся — ему было стыдно.

Проститутки-рецидивистки опоили двух туристов и смогли сбежать

В августе в Рио-де-Жанейро в ловушку к местным проституткам с судимостями попались и другие туристы. Двое молодых британцев приехали в Бразилию для празднования выпускного и познакомились с тремя девушками в клубе. Позже компания оказалась на пляже, где бразильянки угостили иностранцев коктейлями. Сразу после этого туристы потеряли сознание.

Преступницы сбежали с пляжа на такси с украденными 2 тысячами фунтов стерлингов (215 тысяч рублей) и личными вещами жертв, однако их успели заметить местные жители. Один из них пришел на помощь британцам и вызвал скорую. Хотя поймать злоумышленниц не удалось, полиция напала на след и выяснила их личности. 23-летняя Аманда Коуто Делока, 26-летняя Майара Кетелин Америко да Силва и 27-летняя Райан Кампос де Оливейра прежде уже были замешаны в подобных инцидентах. Они опаивали иностранцев коктейлем под названием «Спокойной ночи, Золушка», чтобы ограбить.

Ограбления ради мести бывшему парню

В Таиланде и вовсе женщина-трансгендер стала обманывать японских туристов, чтобы отомстить своего бывшему парню-японцу. 49-летняя Утай Нантакхан по прозвищу Эми представлялась туристкой, которая потеряла кошелек и нуждается в деньгах. Мужчины героически хотели помочь ей и покрывали ее медицинские расходы, когда она якобы болела, дарили ей золото, которое Эми продавала.

Некоторые из ее ухажеров инвестировали в ее несуществующие проекты, после чего женщина исчезала вместе с их деньгами.

В период с 2011 по 2024 год женщина обманула больше 70 японских мужчин на 26 миллионов бат (67 миллионов рублей). 4 августа 2024-го мошенница была арестована в Бангкоке после жалобы одного из пострадавших. Полиции Утай рассказала, что ненавидит японцев, поскольку в колледже парень этой национальности бросил ее во время поездки без денег. Аналогично с ней поступил и предыдущий бойфренд, который тоже оказался из Японии.