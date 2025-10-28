Заметки путешественника: пять вещей, к которым туристы не готовы в Америке

Путешествие по США может вас сильно удивить с тем, что вы видели в голливудских фильмах. А оказалось, что реальная Америка — совсем другая.

Одна из первых неожиданностей — еда. Все вокруг жареное, сладкое и огромное. Блины плавают в масле, порции такие, что хватит на двоих. Сначала вот это понравится, но через пару дней организм взбунтуется и захочется простого супа, салата или куска мяса без литра соуса. В такие моменты отлично выручают азиатские или мексиканские заведения — там хоть есть овощи и нормальные специи.

Еще один яркий контраст — разница между районами. За углом от фешенебельных небоскребов можно оказаться в месте, где даже местные не ходят пешком. Просто боятся. Вас может шокировать количество бездомных. Не где-то на окраинах, а прямо в центре города, рядом с дорогими магазинами. Люди живут в палатках прямо на тротуарах. Без собственной машины передвигаться в Штатах тяжело: тротуары есть не везде, общественный транспорт не сильно развит.

Цены в магазинах всегда указаны без налога. А это значит, что на кассе вы заплатите как минимум на 10-15% больше, а в кафе к счету автоматически добавляются чаевые от 15%. Имейте в виду, что без наличных в Америке по-прежнему не обойтись. Ими расплачиваешься, например, в прачечных, парковках или оставляешь на чай, отмечает канал «Путешествия с фотокамерой».

В маленьких городках с инфраструктурой сложно. Магазины закрываются очень рано, а выбор продуктов весьма скудный. Например, найти обычный хлеб или молочные продукты без сладкого привкуса бывает трудно. Даже в кафе не всегда можно быстро поесть. В популярных местах очереди или обязательная бронь за несколько недель.