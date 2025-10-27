Названы популярные у россиян направления отдыха на Новый год

На новогодние праздники россияне чаще всего выбирают туры в Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Мальдивы, сообщила «Газете.Ru» генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина. Она отметила, что в среднем тур на двоих обойдется в 200 тысяч рублей.

© Freepik

«На новогодние праздники 2026 года у россиян есть широкий выбор зарубежных направлений, где не требуется сложное оформление и можно подобрать тур под любой бюджет. Самые востребованные направления — Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Мальдивы. Турция удобна прямыми рейсами и коротким перелетом: зима там мягкая, в Анталье работают круглогодичные отели с подогреваемыми бассейнами, а на горнолыжных курортах вроде Улудага уже открываются трассы. Стоимость туров на 7 ночей начинается примерно от 150–170 тысяч рублей. Египет привлекает простыми правилами въезда и доступными ценами. В новогодние даты можно улететь за 200 тысяч рублей на двоих, а спрос на даты конца декабря вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом», — рассказала турэксперт.

По ее словам, туроператоры уже запустили чартерные программы на Пхукет, Самуи и Фукуок. Средняя цена на тур в Таиланд и Вьетнам — от 200 тысяч рублей на двоих.

«Эти страны выбирают те, кто хочет гарантированно теплое море и длительный отдых. Из более комфортных и дорогих вариантов — ОАЭ и Мальдивы. В Эмиратах для Россиян не требуется виза, комфортабельные перелеты на регулярных рейсах и отлаженная инфраструктура. Однако в период праздников цены на отели растут: неделя отдыха в Дубае обойдется от 250 тысяч рублей, на Мальдивах - от 400 тысяч. При этом обе страны требуют стандартный набор документов: паспорт со сроком действия не менее шести месяцев, обратный билет, медицинская страховка. Уверено растет интерес к Катару и Бахрейну: купальный сезон там не самый жаркий в этот период (море около +20°C), но для встречи Нового года — отлично», — отметила Адамушкина.

Она посоветовала не откладывать бронирование: к концу ноября на популярных направлениях почти не остается прямых перелетов, а стоимость растет на 25-30 процентов.