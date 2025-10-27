Назван крайний срок подачи документов на оформление виз в Индию

В профессиональном сообществе «Курилка ТурДома» появилось сообщение, что сегодня 26 туристов не смогли отправиться на отдых в Гоа из Новосибирска из-за проблем с индийскими визами – мол, документы не успели оформить в срок.

© tourdom.ru

Однако турагент, которая это написала, уточнила, что среди пострадавших ее клиентов нет, а информацию она взяла из другого закрытого чата.

Подтвердить достоверность информации в других источниках нашему корреспонденту не удалось.

Туроператоры в свою очередь утверждают, что визовых сложностей не замечено.

«Сейчас, как и ранее, 99% туристов оформляют электронные визы. Никаких проблем с их оформлением нет. Крайний срок подачи документов – 4 рабочих дня до вылета», – прокомментировали TourDom.ru в Coral Travel.

Мы также направили запросы в компанию Библио-Глобус, организующую туры в Индию на «Аэрофлоте», и в посольство Индии в России.

Напомним, для въезда в Индию россияне могут оформить бумажную или электронную туристическую визу. Бумажную визу вклеивают в паспорт. Электронную визу (ETA) присылают на электронную почту в виде разрешения на въезд в страну, которое нужно распечатать и предъявить на паспортном контроле при въезде.

Кроме того, с 1 октября туристам, въезжающим в Индию за 5 дней до поездки, но не позднее чем за 72 часа до прибытия, необходимо заполнить онлайн-карту прибытия (e-Arrival card).