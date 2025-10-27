Российская авиакомпания начнет летать в Сухум

Полёты будут осуществляться с 1 ноября из столичного аэропорта Внуково, сообщил авиаперевозчик.

Рейсы планируются дважды в неделю — по средам и субботам на самолётах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте перевозчика, стоимость в одну сторону начинается от 8 701 рубля.

Ожидается, что запуск маршрута повысит транспортную доступность Абхазии и станет дополнительным стимулом для развития турпотока между Москвой и Сухумом.