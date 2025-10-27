Турагенты призвали отели Турции изменить формат «все включено»

Турецким отелям пора пересмотреть концепцию all inclusive. С таким предложением выступили представители турагентств во время дискуссии «Перспективы развития турецкого направления в России глазами турагентов» на выставке ATF в Анталье.

© РИА Новости

Поводом стала регулярно поднимаемая в турецких СМИ тема об изменении формата из-за высоких расходов на продукты. Однако эксперты единодушны: полная отмена «все включено» грозит Турции потерей турпотока.

«Если не будет all inclusive, страна недосчитается 50–70% российских туристов», – предупреждает руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Вместо отмены формата участники обсуждения предлагают его оптимизировать, сократив часть включенных услуг. По мнению директора «Магазина горящих путевок» Сергея Агафонова, это позволит снизить стоимость проживания для туристов:

«Отельеры включают в all inclusive многие услуги, которыми туристы не пользуются, но платят за них. Можно частично убрать сервисы, пользующиеся меньшим спросом. Предлагать их гостям как опции, за дополнительную плату».

Эту идею поддерживает и модератор дискуссии, руководитель Cosmos Theatre в Nirvana Cosmopolitan Сами Йылмаз:

«Согласен, нужно выработать для "все включено" единые стандарты. И не надо устраивать гонки – кто добавит больше сервисов в концепцию, эти времена уже прошли».

Эксперт привел примеры услуг, которые можно выделить как дополнительные:

«Ассортимент крепкого алкоголя круглосуточно, широкий выбор сладостей 24/7 и так далее, таких опций очень много».

Еще одно предложение – замена шведского стола в ресторане на формат a la carte.

«Турист берет 10 котлет, съедает одну, а все остальное выбрасывает, – пояснил Алексан Мкртчян. – Если отели введут формат a la carte, объем отходов сократится, а сервис повысится. И гости будут довольны, поскольку в отелях всегда высокий спрос на рестораны с такой концепцией».

Правда, в случае введения этого формата гости заплатят за свой отдых не меньше, а, скорее всего, больше, чем при организации шведского стола.

«При индивидуальном обслуживании стоимость проживания вырастет, – утверждает Сами Йылмаз. – Ведь отелю придется увеличить количество сотрудников, а значит, вырастет фонд заработной платы, налоги и т. д.».

Ранее «ТурДом» писал, что представители популярных турецких отелей допускают постепенную эволюцию шведского стола. По их мнению, в будущем в гостиницах действительно станет больше ресторанов a la carte и «живых станций».