Ошибка стюардессы обошлась авиакомпании в 5,5 млн рублей

Стюардесса случайно развернула надувной трап перед взлетом — одна ее ошибка обошлась авиакомпании в 5,5 миллиона рублей. Об этом пишет издание Rolling Out.

Инцидент произошел на борту самолета Delta Airlines, который должен был вылетать из американского Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити 25 октября. Уточняется, что бортпроводница с 26-летним опытом перед взлетом проводила стандартные процедуры в салоне, в числе которых была проверка аварийных дверей. Однако в этот момент стюардесса случайно потянула рычаг, который запустил раскрытие надувного трапа.

Это произошло за несколько секунд и заблокировало доступ к самолету. В итоге пассажиры не смогли выйти, и рейс задержали на четыре часа. Все это время туристы провели в салоне, дожидаясь, пока инженеры не сдуют трап. Бортпроводница извинилась перед пассажирами и отметила, что ничего подобного не происходило за всю ее долгую карьеру в авиакомпании.

Надувной трап нельзя использовать повторно. По разным оценкам, его замена обойдется для Delta Airlines в сумму от 50 до 70 тысяч долларов (от четырех до пяти с половиной миллионов рублей). Кроме того, авиакомпания возместит ущерб пассажирам и экипажу из-за задержки, а также покроет расходы путешественников, пропустивших стыковочные рейсы.

