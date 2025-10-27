Оставшийся без туристов из России аэропорт закроют

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, находящийся под угрозой полного закрытия из-за отсутствия туристов из России, прекратит работу до конца 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани.

© РИА Новости

«‎С 30 октября до конца суток 31 декабря аэродромный диспетчерский пункт будет закрыт, управление заходом на посадку осуществляться не будет», — сказал собеседник агентства.

Он не исключил возможности совершения из аэропорта разовых рейсов, однако для их организации необходимо будет подавать специальные заявки. Информацией о том, как будет работать аэропорт в новом году, собеседник агентства пока не располагает.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта может прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. По данным общественного вещателя Yle, в 2011 году авиагавань была пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине лишь ухудшили ситуацию. Власти города на протяжении 10 лет ежегодно вкладывали около €12 млн в работу аэропорта. Однако его дальнейшее функционирование находится под угрозой из-за неодобрения Евросоюзом поддержки убыточных аэропортов за счет государственных средств.

Позднее в воздушной гавани сообщили ТАСС, что в период с 24 по 28 октября аэродромный диспетчерский пункт закрыт, а 29 октября воздушная гавань будет работать с 14:00 до 18:00 по всемирному времени (с 17:00 до 21:00 мск). Как ожидается, в этот день сюда прибудет один рейс из Родоса.