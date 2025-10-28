Шарм-эш-Шейх или Хургада: как не ошибиться с выбором курорта в Египте

Выбор между Шарм-эш-Шейхом и Хургадой часто сводится к спорам о рифах и пляжах. Чтобы принять решение, стоит сравнить курорты по ключевым параметрам.

Начнем с визы. Прилетая в Шарм на срок до 14 дней, можно получить бесплатный «синайский штамп», а виза потребуется только для поездок вглубь страны. В Хургаде визу на 30 дней за 25$ придется приобретать в аэропорту в любом случае.

Главное различие — подводный мир. В Шарм-эль-Шейхе многие отели имеют собственные богатые рифы, что идеально для ежедневного снорклинга. В Хургаде отелей с хорошими рифами у берега немного, но увидеть рыб можно на морской прогулке.

Шарм-эш-Шейх защищен бухтами, поэтому зимой здесь обычно теплее и меньше ветра, чем в Хургаде. Однако в Хургаде очень развитая инфраструктура. В этом городе намного больше ресторанов, прогулочных зон и цивилизации за пределами отелей, уточнила Саша Коновалова в своем блоге. Для любителей песчаных пляжей с пологим заходом однозначно лучше подойдет Хургада, она же предпочтительнее для отдыха с маленькими детьми. В Шарме песчаные пляжи — редкость, зато здесь удобно купаться с пирсов.

В среднем, туры в Шарм-эш-Шейх могут быть немного дешевле, но в целом цены на отели сравнимого уровня похожи. Итог прост: за рифами и более теплой зимой стоит ехать в Шарм, а за песчаными пляжами и развитой инфраструктурой — в Хургаду.

