Авиакомпания предложила туристам сэкономить на рейсах в Дубай и Турцию

Авиакомпания Utair сегодня объявила распродажу, предложив сэкономить на рейсах по туристическим направлениям, где еще тепло. Скидки сделали только для своих – участников программы лояльности, пообещав сбавить с минимальных тарифов по 30%, а на самых дорогих – до половины. Редакция TourDom.ru решила посмотреть, есть ли смысл регистрироваться тем, кто хочет выгодно отправиться на курорты.

© tourdom.ru

Если покупать билеты в Дубай на ноябрь по обычным прайсам перевозчика, то тут выйдет от 40 тыс. налегке. Но это далеко не лучшая цена на прямых рейсах – «Победой» и «Уральскими авиалиниями» в те же даты можно слетать от 35 тыс. Цены, сравнимые с Utair, есть у S7. Однако на распродаже скидка оказалась рабочей – есть варианты и за 27 тыс. в оба конца. Предложения с багажом от 30 тыс., что на четверть ниже альтернатив у других перевозчиков.

В начале декабря в ОАЭ лететь чуть дешевле – по акции от 22 тыс. налегке и от 24 тыс. с багажом. У конкурентов – от 27 тыс на тарифах с ручной кладью. Перед Новым годом разброс цен примерно такой же – сэкономить можно.

На рейсах в Стамбул скидка тоже была обещана, однако сколько журналист TourDom.ru ни перебирал даты в системе бронирования, цены показывались все те же, что и в общедоступной выдаче. Если спецпредложения и были, то в очень ограниченном количестве. Round trip из Москвы предлагается от 34 тыс. в ноябре, что вдвое выше, чем у конкурентов. В пределах 20 тыс. варианты туда-обратно можно найти у четырех перевозчиков, даже у «Аэрофлота», например с 20 по 27 ноября. Если искать варианты в начале декабря – от 38 тыс. Тут уже авиакомпания, пообещавшая скидки, проигрывает и турецким лоукостерам. А нацперевозчик готов отвезти за 33.

На российские курорты скидки также заявлены. В декабре слетать в зимний Сочи покататься на горных лыжах налегке предлагается от 8,3 тыс., в то время как у нацперевозчика и его «дочки» – от 7 тыс. На багажных тарифах сэкономить немного можно – на распродаже от 11 тыс., у других авиакомпаний минимум 12 тыс., но чаще 14–15.

Важный момент для тех, кто все-таки нашел вариант сэкономить, – дисконт действует только на один заказ.

Ранее TourDom.ru писал, что многие туристы недовольны масштабной распродажей «Аэрофлота» на зимний сезон.