В России оценили возможность запуска прямых рейсов в Южную Корею

Вопрос запуска прямых рейсов между Россией и Южной Кореей находится в стадии проработки, однако это не уникальная ситуация – переговоры по возобновлению авиасообщения ведутся и с рядом других государств. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

В ведомстве уточнили, что не следует выделять это направление в качестве сверхприоритетного. Налаживание контактов с республикой идет в общем порядке наряду с остальными партнерами.

В понедельник «Известия» со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко написали, что авиакомпании России и Южной Кореи поддерживают контакты по вопросу возобновления прямых рейсов. Однако многие СМИ интерпретировали эту новость излишне буквально.

При этом авиасообщение было приостановлено самими властями Южной Кореи в 2022 году на фоне конфликта на Украине. До этого выполнялись рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Сеул, Пусан, Чеджу и Гимпо, на маршрутах стояли «Аэрофлот» и Korean Air. Также был популярен перелет из Владивостока в Сеул, занимавший всего 2–3 часа.

Как ранее заявлял советник-посланник России в Сеуле Дмитрий Кулькин, Российская Федерация считает восстановление прямого авиасообщения необходимым условием для развития культурного и туристического сотрудничества с Южной Кореей. Дипломат еще с весны анонсирует прямые рейсы из Москвы в Сеул, но пока конкретики по вопросу так и не удалось добиться.