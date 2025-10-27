Смогут ли прямые перелеты на Филиппины заинтересовать россиян

Рост турпотока на Филиппины возможен только в случае возобновления полетов из крупных городов, сказал НСН Алексан Мкртчян.

Авиабилеты на Филиппины из Иркутска стоят в районе 100 тысяч рублей, что дорого для россиян, они предпочтут отправиться в Китай или Таиланд, сказал в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Россия и Филиппины возобновили прямое авиасообщение. Оно было прервано из-за пандемии COVID-19. По данным Росавиации, первый рейс из Иркутска выполнила компания «ИрАэро» 25 октября. 100-местный самолет Superjet 100 приземлился в аэропорту Калибо — самом близком международном аэропорту к острову Боракай. Такие рейсы будут выполняться каждую субботу. Мкртчян отметил, что эта новость имеет значение только для жителей Иркутской области.

«Речь идет о маленьком самолетике из Иркутска, который летает не каждый день. Поэтому заявления о том, что Россия и Филиппины возобновили авиасообщение, слишком уж громкие. Такое авиасообщение имеет весьма локальное значение. Ни о какой значимости для России тут и речи не идет. Это значимо только для жителей Иркутской области. Человек 150-200 в неделю будут летать на Филиппины. Билеты стоят 85-100 тысяч. Это далеко немало», — сказал собеседник НСН.

По его словам, рост турпотока на Филиппины возможен только в случае возобновления полетов из крупных городов.

«Из Иркутска намного популярнее, например, будет Китай или Таиланд. В десятки раз популярнее, чем Филиппины. Мы можем бесконечно ставить рейсы на Филиппины из Магадана, Якутска, Улан-Удэ, но это никак не увеличит спрос. Чтобы речь пошла о росте спроса, надо ставить рейсы из крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань», — заключил Мкртчян.

