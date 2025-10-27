У прибывшей из Вьетнама туристки таможенники отобрали необычный сувенир

Кемеровские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию редкого чучела сиамского крокодила. Необычная находка была обнаружена в дорожной сумке у туристки, прибывшей в аэропорт Новокузнецка рейсом из вьетнамского города Камрань. Об этом сообщает телеграм-канал ФТС России.

© tourdom.ru

По словам россиянки, дериват она приобрела в качестве сувенира для пополнения домашней коллекции. Девушка не знала о необходимости его декларирования и наличии специальных разрешительных документов. Проведенная экспертиза идентифицировала находку как чучело сиамского крокодила, вид которого охраняется международной Конвенцией СИТЕС.

В отношении нарушительницы возбуждены два административных дела: за несоблюдение установленных запретов и ограничений, а также за недекларирование товара. Законодательством предусмотрена конфискация предмета контрабанды и значительный штраф.

Таможенная служба отмечает, что этот инцидент стал уже шестым за последний период, однако традиционно подобные сувениры пассажиры пытаются ввозить из Таиланда. Незнание таможенных правил остается самым распространенным оправданием среди задержанных.