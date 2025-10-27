Не улетевшая на Бали туристка отсудила у авиакомпании 350 тысяч рублей

Жительница Ханты-Мансийска отсудила у авиакомпании Utair более 350 тыс. руб. – из-за длительной задержки рейса в Красноярск сгорели билеты на Бали, женщине пришлось покупать новые по другому маршруту и нести дополнительные убытки.

Оксана С. приобрела билеты из Красноярска во Внуково на рейс Utair, а также из Москвы через Стамбул в Денпасар на самолетах Turkish Airlines. Обратно женщина должна была возвращаться тем же маршрутом. Однако самый первый вылет в этом сложном маршруте – в Москву из сибирского города – задержался на 14 часов (в судебном решении не указано, по какой причине), в результате чего пассажирка опоздала на самолет в Стамбул, соответственно, рухнула и вся остальная цепочка рейсов. После этого Оксана приобрела новые билеты из Москвы на Бали – через Пхукет туда и через Дубай обратно, заплатив за них более 100 тыс. руб. А общие убытки туристки – за ранее купленные билеты и приобретенные новые – составили более 192 тыс. руб. Эту сумму она и потребовала вернуть Utair, направив в авиакомпанию претензионное письмо, когда возвратилась из отпуска.

Перевозчик признал факт задержки рейса, но деньги вернуть отказался. Вопрос пришлось решать в Ханты-Мансийском районном суде, который встал на сторону пассажирки.

Иск был удовлетворен частично: авиакомпания должна компенсировать 192 тыс. руб. убытков, выплатить 2 штрафа в размере 130 тыс. руб., расходы на оплату услуг представителя 10 тыс. руб., а также 25 тыс. руб. за моральный вред. При этом сама туристка свои нравственные страдания оценила куда выше – в полмиллиона рублей. Однако суд, исходя из принципов разумности и справедливости, уменьшил его в 20 раз.

По словам юриста Игоря Косицына, суд руководствовался общими нормами Гражданского кодекса РФ по взысканию убытков.

«Это ст. 15 – лицо, виновное в причинении этих убытков, обязано их компенсировать. Соответственно, здесь убытки возникли в виде билетов, которые были приобретены до Бали и по причине задержки как раз таки рейса, который осуществляла компания Utair. То есть они не осуществили в срок, установленный договором о воздушной перевозке, перевозку, и это привело к убыткам», – прокомментировал эксперт.

Авиакомпанию освободила бы от ответственности ситуация форс-мажора, повлиявшая на время вылета, например неблагоприятные погодные условия. Однако данных об этом суду предоставлено не было.

У Utair еще есть время, чтобы подать апелляцию, не исключено, что перевозчик воспользуется этой возможностью.

