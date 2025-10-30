Самые опасные маршруты мира

Тысячи людей ежегодно выбирают не пляжи, а опасные маршруты, чтобы испытать себя. Они идут по доскам над пропастью, спускаются на велосипедах по узким дорогам, покоряют горы, где один неверный шаг может стать последним. Красота пейзажей не должна затмевать здравый смысл — опасность скрыта в обрывах, жаре, скользких тропах и отсутствии связи. Даже опытные туристы нередко попадают в беду. Маршруты, которые не прощают ошибок: куда идут самые безумные туристы мира - об этом подробнее на сайте Туристас.

Боливийская «Дорога смерти» тянется вдоль скал без ограждений; раньше здесь погибали люди, теперь по ней катаются туристы. В Китае тропа Хуашань проходит по доскам, прибитым к скале. На Гавайях Kalalau Trail становится смертельно скользкой после дождя, а в Аризоне на коротком Wave Cave Trail человек погиб от жары. Южноафриканский Drakensberg Traverse и испанский El Caminito del Rey тоже требуют опыта и осторожности.

Во многих странах вводят ограничения, страховку и лимиты, чтобы снизить риск. Но полностью безопасных экстремальных маршрутов не существует. Эти тропы — не про отдых, а про выносливость, уважение к природе и готовность к испытаниям.