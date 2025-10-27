Рейс из Москвы в Нячанг перенесли на 35 часов

С 26 на 28 октября перенесен вылет из Домодедово в Нячанг авиакомпании Red Wings. О задержках на маршруте редакции TourDom.ru рассказала пассажирка, купившая тур во Вьетнам с этим перелетом.

По расписанию Boeing 777-200 должен был вылететь из Москвы в аэропорт Камрань 26-го числа в 21:25. Теперь его отправят 28 октября в 09:55, а на вьетнамский курорт, по данным онлайн-табло, борт доставит пассажиров к 19 часам. О том, что вылет сдвинули, туроператор, по словам туристки, уведомил клиентов заранее.

В пресс-службе Red Wings редакции пояснили, что вылет WZ 3201 вынужденно отложен в связи с корректировкой расписания по технической причине. Туроператоров – заказчиков мест заблаговременно предупредили об изменениях. «Все пассажиры, обратившиеся к нам в аэропорту Домодедово, размещены в гостинице», – добавили в авиакомпании.

Обратный рейс из Нячанга в Москву WZ 3202, который по графику был запланирован в 09:45 27 октября, также откладывается. Туроператоры сообщили клиентам, что их повезут домой 29-го числа в 00:10 по местному времени. Принимающая компания продлевает туристам проживание.

Впрочем, согласно онлайн-табло Домодедово, задержки у других рейсов перевозчика небольшие. В частности, 26 октября вовремя улетел из Москвы на Пхукет рейс 3197. Завтрашнее прибытие лайнера с тайского острова также ожидают в соответствии с расписанием.

Ранее «ТурДом» писал, что до конца года могут открыть прямое авиасообщение между Россией и Малайзией. Перевозчиком по маршруту Москва – Куала-Лумпур назначена авиакомпания Red Wings.