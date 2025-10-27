Курорт в Таиланде запустил кулинарные круизы

Отель Anantara Chiang Mai Resort в Чиангмае, Таиланд, запустил новое гастрономическое путешествие на барже Nam Jit, сочетающее кулинарные классы Spice Spoons и речную прогулку. Теперь гости смогут освоить рецепты своих любимых блюд и деликатесов северного Таиланда во время фирменного круиза по реке Пинг от бренда Anantara.

Гостиничный бренд Anantara Hotels & Resorts известен созданием аутентичных впечатлений для гостей своих отелей, знакомя их с природой, культурой и традициями стран, где расположены курорты.

Кулинарное приключение от отеля Anantara Chiang Mai начнется с поездки на тук-туке по оживленному местному рынку. Здесь шеф-повара отеля расскажут об основных ингредиентах тайской кухни, порекомендуют альтернативы для домашних экспериментов, приобретут свежие продукты для кулинарного мастер-класса и, конечно, угостят местными закусками прямо с огня.

Затем гости сменят транспорт и пересядут на лодку Nam Jit, 21-метровую тиковую баржу в традиционном стиле королевства Ланна. На судне путешественники смогут полюбоваться видом на реку, отдохнуть в объятиях освежающего бриза, а затем приступить к кулинарному мастер-классу.

Под руководством повара отеля участники круиза приготовят классические тайские блюда, такие как острый суп Том Ям Кунг и ароматный зеленый карри, а также северные деликатесы, например лапшу Као Сой, карри Ханг Лей и соус Нам Прик Онг. Гости смогут попробовать свои творения во время обеда на воде, наслаждаясь знаменитыми видами города. В конце круиза каждого участника мастер-класса наградят сертификатом Spice Spoons и подарят рецепты для приготовления блюд дома.

Арно Бериль (Arnaud Béril), генеральный менеджер курортов Anantara Chiang Mai Resort и Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort

«Кулинарный круиз Spice Spoons на барже Nam Jit — это отличный способ познакомиться с культурой Чиангмая. Это фирменное приключение от бренда Anantara раскроет путешественникам душу региона через еду, общение и красоту реки Пинг».

Стоимость круиза Spice Spoons начинается от 148 долларов США на человека за круиз и тур по рынку или от 117 долларов США только за круиз и кулинарный мастер-класс. Экскурсии по рынку начинаются в 10:00 утра, а круиз — в 11:00 утра ежедневно при бронировании за 24 часа. Также гости курорта могут посетить мастер-классы Spice Spoons на суше на открытой кухне ресторана Bodhi Terrace.

Лодка Nam Jit входит в круизный флот JAO Ping River Cruise, и отправиться на ней можно также на утреннюю прогулку с посещением храма Ват Кет Карам или на послеобеденную чайную церемонию прямо. Кроме путешествий на Nam Jit, гости могут принять участие в круизах на закате и ужинах от шеф-поваров, удостоенных звезд Мишлен, на борту королевской баржи Dibba Yana Chitta, плавучего произведения искусства известного тайского художника Чалермчая Коситпипата (Chalermchai Kositpipat).