В споре туристов с турфирмой суд встал на сторону путешественников

Пермские туристы подали в суд на туроператора «Туры вкайф» после поездки на автобусе в Астану. Клиентов не устроила программа, отель и поведение водителя. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение Свердловского районного суда Перми.

Согласно иску пермяки приобрели у турфирмы автобусный тур на Новый год в Казахстан за 34,4 тыс. руб. Однако четырехдневное путешествие сразу пошло не по плану. Автобус прибыл в Астану с опозданием, поэтому туристы не смогли попасть на некоторые запланированные в программе мероприятия. Кроме того, отель предоставили на класс ниже, чем было предусмотрено турпакетом. И это еще не все претензии.

По словам туристов, перед выездом автобус заменили, так что они не смогли сидеть рядом, хотя заранее специально приобретали соседние места. По дороге водитель не разрешал пассажирам пользоваться шторками и игнорировал их просьбы остановиться для похода в туалет. Наконец, на обратной дороге мужчина отказался везти туристов в Челябинск, хотя это было предусмотрено программой.

После такой поездки путешественники подали на туроператора в суд, указав, что испытали значительные нравственные страдания и получили стресс.

На судебном заседании представитель турфирмы признал факт замены автобуса, пояснив, что компания работает по договору фрахтования с перевозчиком, который в данном случае не выполнил обязательства. Туроператору пришлось срочно искать замену, а к первоначальному исполнителю теперь направлена претензия за некачественные услуги.

Суд полностью удовлетворил требования истцов, постановив взыскать с турфирмы стоимость несостоявшегося путешествия в размере 34,4 тыс. руб., неустойку 60,8 тыс., компенсацию морального вреда 30 тыс., штраф 62,6 тыс., а также возместить расходы на юридические услуги в сумме 40 тыс.