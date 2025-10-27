«На улицах полно мусора и пахнет мочой». Россиянка описала столицу Пакистана

Российская путешественница Лидия Винокурова побывала в столице Пакистана Карачи и поразилась внешнему виду местных зданий и транспорта. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что весь транспорт в Карачи — автобусы, грузовики, рикши и даже трактора в деревне — имеют яркую аэрографию. По ее словам, традиция живописного оформления средств передвижения берет начало еще в далеком прошлом, когда люди перевозили грузы на повозках с лошадьми. В наши дни разрисовкой транспорта занимаются около пяти тысяч художников.

«При такой тяге к эстетике вызывает удивление парадокс — почему же жилой фонд такой непрезентабельный; почему на улицах полно мусора и пахнет мочой? Как в одном народе уживаются две ипостаси: красота и неряшливость?» — такими фразами описала увиденное россиянка.

Винокурова пояснила, что городские здания в Пакистане выглядят примитивно, их портят большое скопление проводов и облупленные стены.

«Основные атрибуты пакистанских улиц (во всех городах!) — это мусор, остатки от ремонта тротуара, какие-то мешки, обрезки труб, пластик. И все это нисколько не смущает жителей», — удивилась путешественница.

Она добавила, что ходить пешком по Карачи сложно и небезопасно. Пешеходные переходы там отсутствуют, а тротуары «или завалены хламом, или все в колдобинах».

