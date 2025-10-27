Граница с Россией стала достопримечательностью Финляндии

Граница с РФ стала достопримечательностью Финляндии: туристы рискуют получить штраф ради фотографии
Забор, который построен между Финляндией и Россией, привлекает финских туристов, вследствие чего участились случаи нарушения границ стран. Об этом рассказала газета Yle со ссылкой на начальника пограничного поста «Вайниккала» Юсси Пеккалу.
Многие туристы стремятся увидеть забор поближе, что заставляет их пересекать границу в закрытой пограничной зоне. Эти нарушения фиксируются с помощью камер наблюдения и обычно классифицируются как незначительные. За такие действия предусмотрены штрафы.
Пеккала отметил, что вдоль восточной границы существует множество участков, где пограничная зона соседствует с дорогами.
«Если между дорогой и заграждением нет леса или холма, можно увидеть как ограду, так и российскую сторону», – заявил Пеккала.
