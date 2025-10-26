Российским туристам обещают новые авиамаршруты и большее число рейсов

Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание: оно будет действовать с сегодняшнего дня до полуночи 28 марта 2026 года.

В новом сезоне туристам обещают новые маршруты и большее число рейсов. В частности, накануне возобновилось прямое сообщение с Филиппинами, прерванное из-за пандемии: первый самолет прибыл из Иркутска в аэропорт Калибо, расположенный рядом с популярным островом-курортом Боракай. С 28 октября добраться туда без пересадок можно будет и из Хабаровска.

Обещают перевозчики добавить перелеты в Саудовскую Аравию – из Краснодара, Сочи и Минеральных Вод. Будет больше вариантов для тех, кто собирается в Китай, ОАЭ, Грузию и Узбекистан.

Всего из России в этом сезоне прямыми рейсами можно добраться в 41 страну. В топе по количеству международных туристических маршрутов у отечественных авиакомпаний Таиланд, Турция, Египет и Китай.

Внутри страны тоже обещают расширить полетную программу, в том числе и на популярные зимние курорты.

В Росавиации заявляют, что в аэропортах готовы к работе в любых метеоусловиях, включая метели и гололедицу.

