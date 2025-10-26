Туристы раскритиковали досмотры в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Российские туристы отмечают непредсказуемость досмотра в аэропорту Шарм-эль-Шейха, сравнивая процедуру с генератором случайных чисел.

© tourdom.ru

«На первом, после “телевизора”, меня выборочно “выловили” на ревизию рюкзака: все посмотрели, ноутбук заставили включить и пауэрбанк потребовали, ничего не взяли. Жена спокойно прошла. Передо мной у людей забрали сок из отеля в пакетах и зажигалки. А у нас и вода, и зажигалки, и соки были, но никто ничего не сказал», – описал ситуацию один из туристов, только что вернувшихся из Египта.

Аналогичная история и с багажом: одних заставили заплатить 20 долларов за лишние 2 кг, а следующих путешественников с точно таким же перевесом пропустили без претензий.

Опытные пассажиры рекомендуют возить с собой безмен, считая, что весы в аэропорту показывают большее значение, чем есть на самом деле:

«При вылете из Египта помогает. Например, взвешивали им в отеле свой чемодан – было где-то 23,5 кг, если не меньше, а в аэропорту надели чехол (200 г) после досмотра, и на их весах наш чемодан на 25 кг потянул».

Взвесили снова с использованием карманных весов – доплачивать за багаж не пришлось.

В целом россияне отмечают, что в Шарм-эль-Шейхе по сравнению с предыдущими годами количество досмотров сократилось, а оставшиеся процедуры проходят гораздо быстрее. Правда, результаты не гарантированы:

«Была приятно удивлена: сумки не рыли ни разу, зажигалки не искали, оставили всю воду».

«Впервые видели, чтобы в "чистой" зоне еще раз проверяли ручную кладь, вплоть до того, что вытаскивали из сумки вещи».

«У кого-то все лекарства забрали, у кого-то – все жидкости, а у нас все осталось», – рассказывают туристы.

И в очередной раз советуют припасать на обратную дорогу шоколад «Аленку»: карман не тянет, а «плюшки» от его использования при общении с сотрудниками аэропорта могут превысить ожидания: и места в самолете хорошие дадут, и ничего смотреть не будут.

Ранее TourDom.ru писал, что туры в Египет из Москвы обойдутся туристам дешевле авиабилетов.