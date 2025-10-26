Как новые санкции Евросоюза повлияют на российский туризм?

Согласно информации, представленной Ассоциацией туроператоров РФ (АТОР) 23 октября, новые санкции Евросоюза против России не окажут негативного воздействия на въездной туризм в стране.

Организация отметила, что российские туроператоры уже практически не работают с европейскими поставщиками, что означает отсутствие ущерба для российской туристической сферы.

Вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора Space Travel, Артур Мурадян, подчеркнул, что большую часть услуг (90%) европейские туристы бронируют через агрегаторы, не имеющие связей с Россией.

Он добавил, что новые ограничения больше отразятся на гражданах и бизнесе стран ЕС, чем на российском туристическом секторе.