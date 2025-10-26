Стало известно, какие туристы потратили больше всего денег в Грузии

Россияне остаются лидерами в «мировом зачете» по количеству туристических визитов в Грузию и по сумме оставленных там денег. При этом статистика национального банка страны показала интересный нюанс: общее число поездок из России растет, а объем потраченных средств снижается.

© tourdom.ru

Всего в январе – сентябре 2025 года в эту страну въехало без малого 1,25 млн российских путешественников. Это более чем на 12% выше аналогичных показателей 2024 года. Они израсходовали в Грузии порядка 560 млн долларов, из них почти половина – 253 млн – пришлась на один только третий квартал. Наши соотечественники обеспечили самый высокий финансовый вклад в доход страны от туристической отрасли (который в целом составил 3,64 млрд за три квартала), но при этом общая сумма расходов снизилась – почти на 4% год к году и на 14%, если сравнивать итоги июля – сентября с прошлогодними.

Средний чек, соответственно, тоже сократился – до 450 долларов на 1 туриста (минус 74 доллара).

Отметим, что россияне едут в Грузию не только чтобы отдохнуть на местных курортах и попутешествовать по стране. Значительная часть из них использовала аэропорты Тбилиси и Батуми как хабы для полетов в страны Европы.

Второе место в топ-3 по расходам вошла Турция, чьи граждане привезли в Грузию 454,2 млн долларов. Страна занимает вторую строчку и по визитам – 963,6 тыс., что заметно меньше к январю – сентябрю 2024 года.

На третьем месте по расходам – представители Израиля, потратившие 430,4 млн долларов. Они, кстати, показали взрывной рост по визитам – почти на 28% (до 293,7 тыс.). И отдыхали не скупясь: средний чек у них – 1470 долларов.

Ранее TourDom.ru писал, что, например, из Краснодара и Сочи в Грузию предлагалось улететь за 8,5 тыс. руб. в ноябре-декабре.