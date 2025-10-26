Живи как президент: самые дорогие номера в новых отелях

Цены на президентские номера — всегда по запросу, и могут отличаться в десятки раз, в зависимости от сезона, так что, в обзоре в некоторых отелях указаны ориентировочные цены. От обычных президентские или королевские сьюты, как правило, отличаются размерами (более 200 квадратных метров), особыми пространствами, будь то приватный бассейн или спортзал и дополнительным сервисом — в стоимость входят услуги круглосуточного консьержа, или например, шеф-повара.

© BFM.RU

Марокко, Royal Mansour Casablanca

Royal Suite: 290 тысяч марокканских дирхамов (27 тысяч евро) за ночь

Сьют с панорамным видом на Касабланку занимает два этажа дворца и 1,2 тысячи квадратных метров. В распоряжении постояльцев личный кинотеатр, фитнес-зал, спа с хаммамом, висячий сад. В сьют ведет приватный лифт. Отель находится в здании в стиле ар-деко, в котором в середине прошлого века находилась первая патизвездночная гостиница Касабланки. Недавно отель был полностью отреставрирован (реставрация заняла почти десять лет), однако винтажный флер роскоши, как в фильмах Уэса Андерсона, остался.

Дубай, Delano Dubai

Пентхаус Delano Penthouse: от 100 тысяч дирхамов (23 тысячи евро) за ночь

Самые роскошное размещение предлагается в Delano Penthouse площадью 850 квадратных метров, с пятью спальнями. В каждой спальне пентхауса предусмотрены отдельные ванные комнаты, имеется профессионально оборудованная кухня и две просторные террасы. К услугам постояльцев — батлер, личный шеф-повар, а еще миксолог, готовый смешать любой коктейль в любое время дня и ночи. В номере гостей ждут приветственные угощенья — шоколад ручной работы, черная икра и прочее. В ванных комнатах косметика Byredo и техника Dyson. Отель расположился на острове Bluewaters с бескрайним видом на Персидский залив и город. За дизайн отвечала студия La Bottega Interiors в сотрудничестве с дизайн-командой Ennismore.

Швейцария, La Réserve Private Homes, Villa Cologny

Villa Cologny: цена по запросу

На берегу Женевского озера в октябре открылась Villa Cologny — по сути, отель, состоящий из одного «президентского» номера. На площади 650 квадратных метров этой виллы-отеля уместились пять спален, игровая комната, фитнес-зал, просторные террасы и крытый бассейн. Вокруг разбит сад (3,5 тысячи квадратных метров). Гостям виллы предоставляется ежедневный сервис housekeeping. По запросу возможна организация услуг личного шеф-повара и батлера. Villa Cologny входит в коллекцию La Réserve Private Homes, в которой представлены виллы и апартаменты в Париже, Бордо, Сен-Тропе и др.

Франция, Maison Barrière Vendome

Grande Suite George Sand: от 5,3 тысячи евро за ночь

В новом бутик-отеле в Париже дизайн с стиль каждого номера посвящены легендарным женщинам — Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Саре Бернар и др. Гранд-люкс «Жорж Санд» на седьмом этаже занимающий более 300 квадратных метров, оформлен в духе усадьбы писательницы в Ноан-Вик. В просторной гостиной установлен камин, есть большой книжный шкаф с книгами Жор Санд, паркет сделан из массива версальского дуба. Столовая, вмещающая до двенадцати гостей, выходит на профессиональную кухню с винным погребом и профессиональной печью Lacanche. В ванной комнате — мозаичная скамья и ванна-остров. С балкона открывается эталонный вид на сад Тюильри, на Опера, Монмартр и Эйфелеву башню, конечно.

Австрия, Anantara Palais Hansen Vienna

Presidential Suite: от 3,7 тысяч евро за ночь

Presidential Suite площадью 270 квадратных метров, вроде бы не такой уж и большой, по сравнению с остальными президентскими сьютами, но заявлен как самый просторный в Вене. В нем — семь французских балконов, гостиная с роялем, столовая и приватное велнес-пространство с мраморной ванной у окна. По запросу люкс можно расширить до четырех спален и таким образом увеличить его до 408 квадратных метров. Сьют находится в отеле-дворце, в здании, спроектированном архитектором Теофилом Эдвардом фон Хансеном для Всемирной выставки 1873 года. После полной реновации отель открылся под брендом Anantara.