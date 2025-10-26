Где можно поплавать с дельфинами и не только с ними

Колумнист-путешественник делится тремя историями, произошедшими с ним в разных странах.

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Плавание в бассейне и на открытой воде — две разные вселенные. В бассейне всё предсказуемо: длина дорожки, температура воды, движения тела и ритм дыхания. В открытой воде наоборот: ты не знаешь, что под тобой, кто рядом и как поведёт себя стихия. Но именно непредсказуемость и азарт вдохновляют спортсменов и путешественников совершать такие экстремальные заплывы. В моей практике их было несколько — и каждый оставил настолько яркие воспоминания, что, возвращаясь к ним, я вновь ощущаю силу и свободу, страх и восторг, которые не испытывал больше нигде».

Амазонка: розовые дельфины и кайманы

Моё первое плавание в «дикой» воде произошло в Амазонке. Мы отправились в джунгли, шли вверх по реке на трёхпалубной посудине, смутно напоминавшей яхту. Скользя по излучинам, окружённым густым тропическим лесом, через несколько дней мы оказались в индейской деревне. Там местные жители пригласили нас на рыбалку – разумеется, на пираний. И, согласившись, я представлял себе тысячи разных сценариев этой рыбалки. Но всё оказалось куда интереснее любого из них.

Ближе к вечеру мы вышли на крошечный деревянный пирс, где нам торжественно вручили по ведру с куриным мясом и посадили в лодку. Отойдя от берега, мы взялись за удочки и довольно быстро поймали по несколько рыб. А вернувшись, увидели, как на пирс вышла колоритная женщина в национальной одежде – кто-то типа шамана. Над Амазонкой раздался густой протяжный голос. И тут из мутно-коричневой воды показались дельфины.

Пресноводные амазонские розовые дельфины! Как оказалось, они приплыли вслед за прикормленными стаями пираний. И на лету ловили рыб, которых мы им бросали. Картина сложилась невероятная: с одной стороны – стаи пираний, на которых идёт рыбалка. С другой – дельфины. И прямо посередине нам предлагают поплавать!

Я решил, что второго такого шанса в жизни точно не будет и прыгнул с пирса в Амазонку. Восторг, страх, снова восторг – и затем долгое плавание с дельфинами, которые оказались очень тактильными. Пираньям, кстати, до нас не было никакого дела – как нам потом объяснили, они боятся дельфинов и никогда не подплывают слишком близко.

Там же, на Амазонке, мне удалось поохотиться на кайманов – небольших пресноводных аллигаторов. Однажды, когда совсем стемнело, к нашей яхте причалила пирога с проводником. Света не было – ориентировались по луне и звёздам, а из звуков слышали только шум волнующейся реки. В этом месте ширина Амазонки достигала 90 км, и её устье испещряли разнообразные островки. Мы перебрались в пирогу и поплыли к острову, где ночуют кайманы.

Подплыв почти вплотную, мы аккуратно направились вдоль берега. Проводник светил фонариком вдоль линии воды, пока в луче прожектора не показались две яркие точки – это и был кайман. Оказывается, у каймана есть одна слабость: попадая в прямой луч света, он становится будто парализованным. Мы медленно двинулись к нему, и, когда он оказался совсем близко, я схватил его голыми руками за шею. На удивление этот хищник длиной около метра совсем не сопротивлялся. Так мы ещё некоторое время ловили кайманов, а потом просто отпускали их в воду. Эта была охота на азарт, а не ради трофеев.

Занзибар: рассвет в стае дельфинов

Другой материк – и снова дельфины. Я путешествовал по Занзибару и ранним утром на моторке стартовал с южной оконечности острова, пляжа Кизимкази, к споту, где часто видят стаи дельфинов. В темноте вода казалась чёрной. Но когда первые лучи солнца коснулись поверхности, перед глазами появились десятки плавников – нас встречали дельфины.

Я надел маску, ласты и прыгнул в воду. На миг стало по-настоящему страшно: вокруг плавала огромная стая, образуя косяки и выныривая прямо перед лицом. Но к этому чувству быстро привыкаешь – так работает адреналин в связке с эндорфином, который вырабатывается как реакция на ультразвук.

Другая частая реакция – так называемые «слёзы счастья», феномен внезапной радости от встречи с дельфинами. За несколько часов мы погружались в сердце стаи три или четыре раза – на большее просто не хватило сил, и возникла реальная опасность утонуть. Однако этого хватило для того, чтобы сформировать одно из самых ярких воспоминаний за всю мою жизнь.

Доминикана: дельфины «по расписанию»

А вот Доминикана показалась мне слишком «правильной». Здесь всё устроено иначе: дельфины живут в просторных огороженных бухтах прямо в океане. Это не дикая природа, а тщательно организованный аттракцион. Они выполняют команды, подпрыгивают, «улыбаются» и аккуратно подталкивают людей носами. Каждое их движение отточено, а каждое взаимодействие происходит по сигналу тренера.

Мне выдали гидрокостюм, показали пару жестов и повели в воду. Всё шло ровно так, как объяснил инструктор: плавание, касание, «поцелуй» за рыбку и круг почёта вместе с дельфином.

Это впечатляло, но по-другому. Не было неожиданности, не было той искры, когда не знаешь, что произойдёт через секунду. Здесь всё безопасно, почти стерильно, однако в этом – своя особая красота. Я видел, насколько умны эти животные, как они реагируют на человека, как понимают команды. Но внутри всё равно остается лёгкое ощущение, что ты находишься не в океане, а на репетиции программы где-нибудь в дельфинарии.

Галапагосы: черепахи, морские львы и рифовые акулы

После Амазонки и Танзании я думал, что вода уже не сможет меня удивить. Но Галапагосы доказали обратное. Знаменитые морские черепахи, лениво взмахивающие ластами, проскальзывающие мимо пингвины, вальяжные морские львы – здесь ты чувствуешь себя в эпицентре океанской жизни.

А на дне – рифовые акулы. Они небольшие, но от осознания, что ты плаваешь прямо над ними, становится немного не по себе. Однако в какой-то момент страх отступает и остаётся только желание исследовать, изучать, рассматривать и запоминать, ничего не упуская.

В какой-то момент передо мной появилась черепаха – по виду старая, с обросшим водорослями панцирем. Прикасаться к черепахам на Галапагосах запрещено. Поэтому я плыл рядом, стараясь не мешать, и пару минут просто наблюдал, как она движется сквозь толщу воды.

Но черепаха приблизилась почти вплотную – и тут я не устоял: аккуратно взял её за панцирь. А она вдруг ускорилась и потянула меня за собой, как будто показывая дорогу куда-то в толщу океана. Я держался буквально на последнем дыхании – очень хотелось продлить этот волшебный момент. И помню, что вынырнул на поверхность абсолютно счастливым.