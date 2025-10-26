Туристов, возвращавшихся из Хэйхэ, не пустили в автобус

Российских туристов, возвращавшихся из Хэйхэ в Благовещенск и купивших билеты онлайн, не пустили в автобус. Оказалось, что китайская сторона была не в курсе начала электронных продаж. Да и при выезде из России возникли проблемы.

Возможность оформить в интернете документы на проезд по популярному в Приамурье маршруту появилась на этой неделе. Первые туристы отправились с онлайн-билетами в Китай в пятницу и сразу же столкнулись с трудностями: «На всякий случай распечатала, прихожу на посадку, а там дяденька глаза выпучил и говорит:

“Вы должны были получить в кассе обычный билет, не пущу”. Спросила, в чем же тогда смысл онлайна. Он повздыхал недовольно, но пропустил», – рассказала одна из путешественниц.

На обратном пути ситуация оказалась серьезнее:

«Подаю свой онлайн-билет, проверяющий китаец меня отодвигает – мол, не мешай другим проходить. Смотрю, в стороне стоят такие же жертвы “технологического прорыва” – куда-то звонят, пишут, ругаются».

Не помогло даже вмешательство водителя автобуса, который пытался объяснить контролеру, что теперь есть и электронные продажи. Выяснилось, что российский перевозчик не уведомил об этом китайскую сторону, и та к нововведению была не готова:

«У них нет ни сканера, ни программы для считывания билетов. И вообще они слышат об этом первый раз», – заявили попавшие в переделку пассажиры, добавив, что автобус в Россию уехал без них.

Сдать ставшие ненужными билеты они не смогли – после отправления деньги не возвращаются.

Туристам повезло, что водитель следующего автобуса догадался позвонить «Всемогущему Яше» – сотруднику местного отделения китайской пограничной службы, известному всем, кто часто ездит в Хэйхэ:

«Яша все порешал: что-то сказал китайцу-контролеру, и тот недовольно нам махнул – проходите».

Теперь другие путешественники волнуются – как пользоваться электронными билетами, нужно ли получать в кассе обычный. Но вопрос, похоже, уже решили – сегодня у туристов, возвращающихся из Китая, проблем не возникает:

«На контроле просто отдал распечатку с билетом, ее спокойно приняли и пропустили без каких-либо претензий».

