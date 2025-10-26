На Кубе туристов предупредили о приближающемся урагане

Правительство Кубы опубликовало штормовое предупреждение на ближайшие даты. По прогнозу метеорологов, в опасной зоне находится восточная часть острова. В Посольстве России в Гаване напомнили российским туристам о необходимости соблюдать рекомендации местных властей.

Бушующий над Карибами уже несколько дней тропический шторм «Мелисса» быстро усиливается – скорость ветра возросла до 150 км/ч, что классифицируется как ураган первой категории. Под его влияние уже попали Гаити и Ямайка, где проливные дожди и ветер вызвали сильные разрушения, погибли люди. В настоящее время эпицентр циклона приближается к берегам Кубы.

По данным местного Института метеорологии, ожидается, что основной удар придется на восточные районы острова 28–29 октября. В опасную зону попадают такие провинции, как Ольгин, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Лас-Тунас и другие регионы. В российском дипведомстве уточнили, что курортам в Варадеро, где в основном отдыхают россияне, и другим туристическим центрам страны пока ничего не угрожает.

Ранее TourDom.ru писал, в сезон ураганов, который обычно длится на Кубе до ноября, природные катаклизмы редко нарушали комфортный отдых в центре острова, где и находятся популярные у россиян курорты Варадеро и Кайо-Коко.