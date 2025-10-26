Какой курорт становится летним хитом у россиян вместо Турции

Рост интереса к летним турам на Мальдивы связан с повышением цен на отдых в Турции

Мальдивы все чаще выбирают российские туристы для летнего отдыха. Направление начинает составлять серьезную конкуренцию премиальным курортам Турции. Эксперты отмечают увеличение глубины бронирования туров на Мальдивские острова.

В ноябре россияне уже активно покупают путевки на майские праздники и лето. Ранее такого не наблюдалось. Основная причина сдвига — рост цен на отдых в Турции. Многие путешественники обнаруживают, что за те же деньги или даже дешевле можно отдохнуть на Мальдивах по системе "все включено".

По данным Турпром, за девять месяцев 2025 года турпоток из России на Мальдивы вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметен рост в летние месяцы: в мае он составил более 51%, а в июне — 46%. Летняя аудитория мальдивских курортов отличается от зимней. Если зимой на острова приезжают состоятельные и постоянные клиенты, то летом — в основном семьи, которые впервые открывают для себя это направление.

Семьи чаще выбирают четырех— и пятизвездочные отели с системой "все включено". Их привлекают скидки на проживание, которые в низкий сезон могут достигать 70%. На Мальдивах появляется все больше отелей, ориентированных на российских туристов. Они предлагают анимацию, детские клубы и другие развлечения. Некоторые отели имеют конюшни, зиплайны и гоночные трассы. Чаще такие отели строят на насыпных островах рядом со столицей — Мале.

Сравнительный анализ цен показывает, что туры в такие мальдивские отели могут конкурировать с дорогими турецкими отелями. Например, недельный отдых на двоих в хорошем отеле на Мальдивах летом стоит от 465 тысяч рублей. Это сопоставимо со стоимостью отдыха в премиальных отелях Белека или Кемера. Эксперты считают, что эта тенденция будет усиливаться.