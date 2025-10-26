Россиянка отправилась в Сербию и рассказала, что ее там удивило

Вика из Иванова планировала переехать в Москву, но в итоге оказалась с мужем в Сербии. Сначала Белград ей не очень понравился, но она смогла полюбить этот город, а заодно изменить взгляды на жизнь. В рамках цикла материалов о жизни россиян за рубежом она рассказала «Ленте.ру», чем ей нравятся местные, что такое «полако» и почему зимой в столице Сербии нечем дышать.

Город серый, но симпатичный

До переезда в Сербию я и мой муж Никита жили в Иванове. Это такой небольшой городочек рядом с Москвой. Единственное, чего я хотела, — жить в столице, потому что там больше возможностей. Однако этот этап мы пропустили и переехали сразу за границу. У мужа как раз компания вывозила сотрудников из России, потому что закрывала офисы, а работу менять он не хотел.

В Сербии очень большое русское комьюнити. В самом начале эмиграции было очень просто. Если требовалась какая-то помощь, то другие наши переехавшие помогали и отвечали в Telegram-группах на вопросы.

С поиском жилья тоже не возникло сложностей. В Белграде большой рынок аренды квартир: от крайне бюджетных до очень роскошных.

Наверное, сложнее всего для меня — запихать всю жизнь в два чемодана. А еще очень тяжело было прощаться с друзьями и родственниками.

Мы переехали в январе 2023 года. Первое впечатление было такое — серость и странность. Большое количество граффити на жилых домах портило впечатление. Они некрасивые, просто каракули.

Но когда мы прожили там месяца полтора, то просто перестали их замечать. Город сам по себе очень симпатичный. Когда мы привыкли к нему, стали чувствовали себя очень здорово.

Я не учу сербский язык и знаю только базовые слова. Этого хватает, чтобы ориентироваться по городу. В итоге получается общение на трех языках одновременно: я знаю несколько фраз на сербском, сербы немного говорят по-английски, плюс добавляется русский, потому что в наших языках много похожих слов, звучащих одинаково, но с разным ударением.

Поэтому языковой барьер хоть и есть, но особых проблем не доставляет.

Сербы могут выглядеть пугающе, но очень добрые

Нам безумно понравились люди. Здесь все невероятно добрые, отзывчивые и открытые. Я никогда нигде таких не встречала. В России лишний раз никто друг к другу не подойдет, не поздоровается и не спросит что-то.

Здесь же люди — это самый главный двигатель, непрерывно заставляющий улыбаться. Это безумно классно, что у них такой сплоченный народ. Тут какая-то суперсвязь!

Сербы выглядят достаточно массивно и спортивно. Русские бы, наверное, описали их по внешности как «гопников». Но в душе они очень добрые и открытые. Когда мы сербам говорим, откуда мы, они отвечают: «О брача рус!»

Местные жители очень любят русских и с удовольствием общаются с нами. Сербы часто говорят спасибо за то, какой вклад мы, русские, вносим в развитие инфраструктуры города. Даже те же кафешки и рестораны становятся на уровень выше по обслуживанию и по качеству еды. Но это не только к ресторанам относится.

Правда, для местных гораздо важнее общение, а не качество продукции и оказываемых услуг. Многие ходят в одну и ту же кофейню годами просто потому, что знают баристу. Без разницы, сколько стоит кофе, они ходят именно за беседами. В итоге некоторые из них посещают русские заведения и жалуются, что с ними там никто не общается.

Сербское «полако» против российского достигаторства

Сербы намного проще относятся к жизни. В России живут в вечной гонке за хорошей работой, большим достатком и красивой одеждой. Хочется быстрее чего-то достичь, взять от жизни все, но при это мы даже не задумывались о том, что она проходит.

В Сербии же люди наслаждаются каждым моментом. Они живут очень расслабленно и не гонятся ни за чем. Они просто кайфуют от жизни, которая вокруг них происходит. Местные лучше отдохнут, чем возьмут дополнительную работу и получат за нее деньги. Они умеют ставить жизнь на паузу. И зачастую делают это не только в те моменты, когда нужно.

Это местное слово «полако». Его можно применить абсолютно ко всему. Если нужно отремонтировать кран сегодня, то в России буквально за час-два к тебе приедет мастер. Здесь же тебе скажут: «Полако! Давайте мы приедем, может быть, на следующей неделе, когда у нас будет настроение и время»

Это, наверное, самое главное отличие от русских. А во всем остальном, мне кажется, сербы очень близкие по менталитету нам люди.

Всю жизнь мы с мужем тоже участвовали в гонке. В России не было свободного времени ни на отношения, ни на отдых, ни на просмотр фильма вечером после работы — ни на что!

Когда мы сюда приехали, то увидели, как на самом деле выглядит жизнь. Прогулки неспешным шагом по набережной, когда можно посидеть два часа, попить кофе и поболтать о жизни... Как-то пристраиваешься к сербскому вайбу, стараешься принять его и потихонечку вклиниваешься в такой медленный ритм жизни.

Основные развлечения у нас — встречи с друзьями. Летом ходим в открытые бассейны, которых здесь много, встречаемся дома и играем в настольные игры. По четвергам стабильно уже полтора года играем в квиз. Недавно нашли новое увлечение: ходим с друзьями на падел. Все это помогает нам сблизиться.

Из Сербии дешево путешествовать по Европе

Мы с мужем любим путешествовать, но в самой Сербии посмотрели не так много мест. Мы были в Голубацкой крепости на границе с Румынией и в городах Златибор и Нови-Сад. Рядом с последним, кстати, есть Фрушка-Гора. Там очень много виноделен. Мы были приятно удивлены, что в Сербии, оказывается, есть больше тысячи виноделен, причем там выращивают разные сорта винограда.

Но вообще мы предпочитаем путешествовать по Европе. За три года мы побывали в 10 или даже 15 странах: Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия, Португалия, Чехия... Несколько раз были в Венгрии и Швейцарии. Сразу и не вспомнить все.

Из Сербии намного легче попасть в Европу, чем из России. Например, билеты из Белграда до Милана и обратно в сумме стоят 70 евро (6,6 тысячи рублей). Были и за 50 евро (4,7 тысячи рублей), если по акции.

К сожалению, в Россию летать дорого. Но при этом Сербия — это единственная страна, откуда можно полететь прямыми рейсами до Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

1000 евро (95 тысяч рублей) придется отдать за прямой рейс в Россию и обратно. С пересадкой — примерно 600-700 евро (57-66 тысяч рублей).

На завтрак — сигарета, на ужин — пиво

Когда мы искали жилье в аренду, мы замечали, что во многих квартирах практически отсутствует кухня. У нас, например, достаточно большая трехкомнатная квартира на семью, но плита здесь только с двумя конфорками.

Сербы, как я поняла, — не фанаты готовки дома. Они лучше пойдут куда-то посидеть, попить кофе, на ходу съедят какой-то пирожок или вообще ничего не будут есть.

У них нет чайников в квартирах, потому что они не пьют чай. Сейчас сербы, наверное, уже привыкли, что русские просят чай. Но вначале они очень сильно удивлялись, потому что сами пьют его, только когда болеют. В заведениях обычно приносят к чаю лимон и мед, чтобы подлечить клиента.

Сербы пьют кофе либо пиво. Пиво в некоторых ресторанах стоит дешевле, чем вода. Для них это просто освежающий напиток. Даже шутки ходят среди местных жителей, что их типичный завтрак — это кофе и сигарета, а на ужин у них пиво с плескавицей. Это такая котлета.

Вначале местная кухня казалась очень вкусной. До этого мы жили в Турции, и там почти не было мяса. Мы приехали в Белград и не могли наесться! Нам очень нравилось.

Однако вскоре мы поняли, что начали немножко набирать вес из-за того, что еда достаточно жирная. У местных, видимо, метаболизм по-другому работает, потому что они всю жизнь так питаются. Для нашего желудка это тяжело. Сейчас мы стараемся не есть сербскую кухню, но это вкусно — капец! Она сытная, жирненькая такая, хорошая, вкусная... Прям пальчики оближешь!

Зимой в Белграде нечем дышать

Самый главный минус жизни в Белграде — это смог. С ноября по март-апрель здесь невозможно выйти на улицу или даже открыть окно. В Сербии по старинке топят углем в частных домах. Из-за этого появляется смог в городе. Очень тяжело дышать.

Несмотря на то, что мы живем на последнем этаже, на возвышенности, запах до нас все равно доходит. Окна мы не открываем. Если выйти на улицу и спуститься в низину, там становится невозможно дышать и першит в горле.

По счастливой случайности мы нашли квартиру рядом с парком. Точнее, это прям лес, но они называют его парком. Воздух там замечательно чистый! И слава Богу, что рядом с домом есть такой большой участок, где можно подышать воздухом даже в зимнее время года, когда углем топят еще активнее.

Второй минус — не всегда есть где погулять. На целый район может быть одна детская площадка. А еще в старом городе узкие улицы, парковки не предусмотрены. Водители ставят машины на тротуарах. Из-за этого приходится идти вдоль дороги, и в этот момент в полуметре от тебя может проехать гигантский автобус. Спасибо, что в этот раз не задел!

Такая вот особенность Белграда. Однако сейчас, когда строят новые дома, уже делают парковки и подземные гаражи.

Зато в этом году в Белграде полностью отменили оплату общественного транспорта. Когда мы только приехали, она составляла примерно 1-1,5 евро (95-142 рублей). Год назад сократили до 0,5 евро (47 рублей). А сейчас все абсолютно бесплатно: трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки. А еще с этого года меняют старые автобусы на новые, комфортные.

Единственный минус — это, конечно, плохие дороги в отдаленных районах. Все в колдобинах.

***

Я понимаю, что нет идеальной страны для переезда. Везде есть плюсы и минусы. Хорошо бы ориентироваться не на плюсы страны, а на минусы, с которыми готов смириться. Не скажу, что в Сербии их очень много. Наоборот, плюсов для нас больше. Но мне хотелось бы выбрать более англоговорящую страну.

На мой взгляд, миграция вообще не для всех. Не слишком гибкие и адаптивные люди никогда не приживутся в другой стране. Потому что перемен будет много, и к этому нужно быть готовым.

Честно скажу, я не уверена, что Сербия — это конечная точка. Возможно, мы переедем в другое место или вернемся в Россию. Я не знаю, как сложится наша жизнь. Пока наш горизонт планирования простирается буквально на три месяца вперед.