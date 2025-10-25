Путешественник назвал четыре полезные профессии для жизни в эмиграции

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова назвала четыре полезные профессии соотечественников для жизни в эмиграции. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации подчеркнула, что за границей мастера маникюра получают «билет в новую жизнь».

«Да, ногти — вот оно, спасение эмигрантской души. Женщины могут ходить с немытой головой, без макияжа, в спортивках — но ногти должны блестеть!» — поиронизировала она.

Вторая прибыльная профессия для эмигранта, о которой рассказала блогерша, — парикмахер. По ее словам, россиянок, которые умеют обращаться с ножницами, ждет успех.

«Вот никто в Америке или Европе не спрашивает: "А вы случайно не отличница по бухгалтерскому учету?" Им важно одно: умеешь ты их подстричь под "Мисс Вселенную" или нет», — констатировала Ершова.

Еще полезные умения в эмиграции — лепить пельмени, жарить блины и варить борщ. Россиянка призналась, что лично знает женщину, которая в Майами продает борщ по 15 долларов (около 1,2 тысячи рублей) за литр.

«Очередь к ней — как за советским дефицитом. А все потому, что наши по всему миру соскучились по чему-то родному», — пояснила автор.

Кроме того, за границей востребованы услуги «мужа на час». Сантехников, электриков и плотников россиянка назвала золотом эмиграции.

«Переезд в другую страну — это проверка не интеллекта, а смекалки. Не важно, сколько у тебя было дипломов — важно, умеешь ли ты что-то делать своими руками», — заключила путешественница.

