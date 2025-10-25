Китайский Вэйхай стал активнее открываться иностранному туризму

Китайский город Вэйхай стал активнее открываться иностранному туризму, предлагая гостям из других стран широкий перечень развлечений.

Считающийся самым экологически чистым городом в Китае Вэйхай давно является излюбленным местом для отдыха как внутренних туристов, так и корейских. Вместе с этим власти города стараются всё активнее привлекать путешественников не только из Северной Кореи, которая располагается примерно в двух часах полёта, но и гостей из других стран.

Расположенный на Шаньдунском полуострове город окружён с трёх сторон водами Жёлтого моря, поэтому предлагает туристам массу вариантов пляжного отдыха. Отдельно в этом плане можно выделить Восьмую улицу Факела, которая давно стала излюбленным местом любителей делать красивые фото для социальных сетей и косплееров. Это место настолько популярно среди туристов, жаждущих красивых снимков, что прямо здесь ежедневно работают фотографы-фрилансеры, готовые снять вас за деньги на профессиональные фотоаппараты, а также магазины краткосрочной аренды платьев.

Также для любителей захватывающих дух видов в Вэйхае доступен так называемый киногород — Weihai Film City. Он представляет собой одновременно кинопроизводственный центр и туристическую достопримечательность. Именно здесь была воспроизведена древняя китайская архитектура для съёмок документальных фильмов о Китае. На огромном пространстве расположены здания из различных эпох, красивые фотозоны, а также мост, пол которого сделан из крепкого прозрачного стекла, позволяющего смотреть, что происходит под ногами. С самого моста, а также местных высот открывается прекрасный вид на весь «древний» мини-город.

Неподалёку от киногорода располагается музейный центр, посвящённый сохранению окружающей среды. В нём можно как насладиться разного рода инсталляциями, так и посмотреть созданные специально для посетителей компьютерные фильмы, наглядно показывающие последствия негативного влияния человека на природу планеты.

Отдельного внимания заслуживают торговые центры Вэйхая, ведь именно для шопинга сюда стекаются многие туристы из Южной Кореи. Современные торговые центры в городе являются не только отличным местом для покупок, но и прекрасными смотровыми площадками и даже прогулочными зонами. Многие туристы могут подняться прямо на крышу ТЦ и насладиться захватывающим дух видом побережья или даже всего города.

Не менее интересна и историческая часть Вэйхая, где сохранились здания с древней историей. Здесь современные рестораны, выставочные пространства, торговые лавки и даже кафе с капибарами идеально вплетены в атмосферу историчности, так что можно прогуляться, насладиться напитками и при этом узнать много нового о происхождении города и его культовых местах.

В целом город на протяжении долгих лет был настолько заточен под корейских туристов, что даже многие таблички здесь дублируются на корейском языке. А вот английского, к сожалению, пока мало, однако ожидается, что в стремлении привлечь новые туристические потоки местные власти решат эту проблему.