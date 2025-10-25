В Египте хотят запретить концерты возле пирамид

Вокруг инициативы о запрете концертов возле пирамид в Гизе разгорелся скандал. И все из-за того, что в суде Египта рассматривают претензии к организаторам подобных мероприятий якобы из-за разрушительного воздействия «высоких частот» и лазерных установок на археологические достопримечательности. Однако пока не было официальной информации о том, что по иску защитников памятников принято какое-либо решение.

© Unsplash

В ряде российских СМИ и соцсетях поспешили написать, что туристы из России, которые планировали поехать на культурные мероприятия в Каире, рискуют потерять крупные суммы денег после их отмены. Среди ближайших шоу, на которые собрались россияне, – фестиваль классической музыки Pyramids Echo Festival в конце ноября, а на 19 декабря запланировано выступление культового диджея Tiësto – одного из самых титулованных в электронной танцевальной музыке.

В частности, на предстоящем концерте нидерландского диджея стоимость прохода на стоячие места в переводе на рубли указана примерно в 6 тыс., а билет в VIP-зону обойдется в 10 тыс. руб. Перелет туда-обратно из Москвы до Каира в середине декабря предлагают от 48 тыс. руб. на рейсах EgyptAir и от 51,5 тыс. руб. с «Аэрофлотом». Ночь в трехзвездочном отеле вблизи пирамид обойдется от 5,5 тыс. руб., а в гостинице «Хилтон» – в 4 раза дороже.

Популярность зрелищных мероприятий для туристов у подножия пирамид в Гизе началась с исполнением там оперы Джузеппе Верди «Аида», в разные годы в постановке принимали участие звезды мирового уровня. В настоящее время это место также привлекает множество молодоженов, которые устраивают на историческом фоне торжественные церемонии.

Ранее TourDom.ru писал, что не попавшие на концерт Джей Ло в Армении россияне готовят коллективный иск к авиакомпании, которая сначала перенесла, а потом и вовсе отменила рейс Сочи – Ереван.