Российские туроператоры призвали пересмотреть цены на отдых в популярной стране

Владельцы турецких отелей и чиновники из туристического ведомства выразили солидарность в вопросе внесения изменений на цены. Но при этом уже увеличили расценки на летний сезон 2026 года в пределах 5–15%.

Российские туристические компании обратились к турецким партнерам с просьбой пересмотреть неоправданно высокие тарифы на предварительное резервирование поездок, подчеркнув, что это отталкивает потенциальных туристов из России.

На выставке ATF в Анталье участники рынка выразили мнение, что из-за неадекватной ценовой политики Турция лишается примерно полутора миллионов туристов ежегодно, которые предпочитают более бюджетные альтернативы. В текущем году спрос на турецкие курорты упал на 10–15%.

Турецкие владельцы отелей и представители туристического ведомства признали необходимость внесения изменений, однако уже анонсировали увеличение цен на летний сезон 2026 года на 5–15%. Аналитики предсказывают, что для привлечения отдыхающих в течение сезона будут предлагаться дисконты.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел запрет на туристические услуги для России.