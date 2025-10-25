Продлены чартерные рейсы из Перми в Анталью

Турецкий лоукостер будет летать в Анталью раз в неделю

Чартерные перелеты из Перми в Анталью будут осуществляться с ноября 2025 года по март 2026 года. Об этом свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино.

Рейс будет выполнять авиакомпания Southwind Airlines ("Южный ветер"). Вылеты запланированы раз в неделю по пятницам. Первый рейс намечен на 21 ноября, последний — на 27 марта.

Время в пути составит 4 часа 10 минут. Для перелетов будет использоваться самолет Boeing 737.

Большинство других чартерных рейсов в Анталью прекратят выполняться до конца ноября.