В Таиланде намерены скорректировать сроки безвиза для туристов

В Таиланде хотели бы сократить время безвизового пребывания для иностранцев, которые злоупотребляют, по мнению местных властей, гостеприимством в королевстве. Вопрос корректировки правила о 60-дневном пребывании туристов без оформления визы поднял министр туризма и спорта Таиланда Аттхакорн Сирилатаякорн. Речь идет о повторном въезде иностранцев. Сроки введения визового новшества еще не определены, но в правительстве считают эту проблему неотложной.

Глава туристического ведомства провел совещание с представителями Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Иммиграционного бюро и Совета национальной безопасности. На нем рассматривали ситуацию с так называемыми визаранами, когда туристы буквально на час-два выезжают за пределы страны, а затем вновь возвращаются, обнулив разрешенный им ранее срок безвиза. Участники встречи обсуждали, насколько необходимо изменить существующий визовый порядок, чтобы исключить для иностранцев возможность заниматься нелегальной работой и бизнесом в королевстве.

Как заявил министр, целью было найти баланс между развитием туризма и соблюдением иммиграционных правил, чтобы Таиланд оставался привлекательным направлением, и одновременно защитить местный бизнес от незаконной иностранной конкуренции. Судя по итогам совещания, пока не удалось выработать единого мнения о продолжительности срока безвизового въезда и с каким интервалом разрешить его тем, кто хочет повторно приехать в Таиланд.

В настоящее время для россиян, прибывающих в королевство с туристическими целями, существует безвизовый период до 60 дней. Также есть возможность продлить срок пребывания еще на 30 дней за плату, обратившись в иммиграционную службу. После пересечения границы в тот же день туристы могут вернуться, и для них начинается новый отсчет. Такой возможностью пользуются как зимовщики, так и любители подолгу зависать в тропической стране.

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде стали чаще отказывать российским туристам во въезде в страну. Кроме того, местные власти активизировались в выявлении нарушителей визовых правил и начали массово высылать граждан России.