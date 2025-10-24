Что и как российским туристам грамотно покупать в Китае

Китай смело идет по пути Турции. Турцию в восьмидесятые годы никто не воспринимал как туристическую страну, однако грамотные действия властей превратили ее в главный курорт Европы и Ближнего Востока.

© РИА Новости

Так же и китайские власти сейчас всеми доступными способами стимулируют туризм. Причем в Китае ждут не только тех, кто едет сюда за историческими и природными видами, но и банальных любителей шопинга. Особенно из России.

По данным аналитического отчета Morgan Stanley Research, доходы от въездного туризма в Китае в ближайшие пять лет вырастут до 18% с текущих 11%. К 2030 году 20% доходов гостиничного бизнеса Китая может приходиться на иностранных туристов, при этом значительная часть этих доходов будет связана с шопингом.

Этот взрывной рост обусловлен, в частности, тем, что в страну будут привлекать шопоголиков. Благодаря продуманной экономической политике, включающей либерализацию визового режима и расширение системы возврата НДС, Китай становится все более привлекательным направлением для иностранных покупателей, пишет China Retail News.

«Покупки будут становиться всё более важной причиной для иностранных туристов приезжать в Китай, особенно с учётом повышения торговых барьеров во всём мире», — подчеркивают аналитики Morgan Stanley Research.

В качестве примера они приводят Россию и Иран. Это огромные государства, которые находятся под санкциями. И россияне, и иранцы жадно ездят в соседние страны за качественными западными брендами. Так же в Китае иностранных туристов привлекает широкий ассортимент товаров. Особой популярностью пользуются современные технологичные продукты, такие как дроны, которые, как отмечает Стивен Чжао, генеральный директор China Highlights, пользуются огромным спросом, особенно у путешественников с Ближнего Востока.

«Дроны стоят дёшево, а выбор у нас большой», — говорит Чжао, подчеркивая, что Китай является мировым лидером в производстве дронов, предлагая широкий спектр моделей на любой вкус и кошелек.

Помимо технологий, Китай славится своей традиционной продукцией — шелком, фарфором, чаем, изделиями народных промыслов. Эти товары, являющиеся частью богатого культурного наследия страны, привлекают туристов со всего мира, стремящихся приобрести уникальные сувениры и подарки.

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию шопинг-туризма в Китае, является расширение системы возврата НДС для иностранных туристов. С 1 июля политика возврата НДС распространена на ряд новых регионов, включая северный прибрежный город Далянь и центральную провинцию Хубэй. Кроме того, Пекин упростил процедуру возврата налогов, предоставив туристам возможность требовать возврат средств прямо в магазинах. В результате розничные продажи, связанных с механизмом возврата НДС, подскочили на 98%. То есть вдвое.

«Новая политика направлена на стимулирование китайской экономики за счёт предоставления туристам небольшого кэшбэка в надежде, что они потратят эти деньги на ещё более крупные покупки», — пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Одно из самых популярных у иностранцев мест для шопинга - это Хайнаньский порт свободной торговли. Здесь расположены тысячи магазинов, где продается все, что душе угодно, — от современных гаджетов до ювелирных изделий. Кроме того, в Китае на волне взрывного роста потребительской активности построили множество торговых центров. Так, в Дунгуане появился South China Mall — крупнейший не только в Азии, но и во всем мире. Здесь на площади почти 650 тысяч кв. м расположено более 2300 магазинов (для сравнения: в Dubai Mall «всего» 350 тысяч кв. м).

В другой китайском мегаполисе Чэнду расположен другой торговый центр New Century Global Center. Он не самый большой в мире и даже в Китае. Зато ему принадлежит другой рекорд — это самое большое отдельно стоящее здание в мире. Здесь под одной крышей находится ТЦ, бизнес-центр, пятизвёздочный отель и самый большой крытый аквапарк в мире с крытым пляжем площадью 5000 кв. м. Перед пляжем находится гигантский экран, на который проецируются рассветы и закаты: то есть внутри здания как будто бы восходит и заходит настоящее солнце. И таких инженерных чудес в мегаполисах Китая много — они и привлекают платежеспособных туристов.